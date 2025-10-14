L'Intexter i Adolfo Domínguez creen la primera càtedra d’empresa en qualitat i innovació tèxtil a Espanya

L’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (Intexter) de la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC) i l’empresa Adolfo Domínguez han formalitzat aquest dimarts a Terrassa la creació de la Càtedra I+AD en Qualitat i Innovació Tèxtil (UPC-Adolfo Domínguez), la primera d’aquestes característiques i la primera també que subscriu la firma gallega amb una universitat a Espanya.
Segons el vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UPC, Jordi Berenguer, la nova càtedra se situa en un moment clau per al sector tèxtil i de la moda, que afronta transformacions profundes impulsades per l'estratègia europea de tèxtils sostenibles i circulars. Berenguer ha destacat la trajectòria d’Adolfo Domínguez com a pionera en innovació i sostenibilitat, des de ser la primera empresa del sector a cotitzar a borsa fins a la incorporació de la intel·ligència artificial i nous conceptes de col·laboració amb artistes locals. La càtedra, segons ell, permetrà transferir coneixement i talent qualificat per fer més competitiu un sector estratègic per a l’economia espanyola.
Per la seva banda, la codirectora de la càtedra Mònica Ardanuy, ha assenyalat que l’objectiu principal és convergir tecnologia tèxtil i disseny per aconseguir peces funcionals, duradores i sostenibles. La càtedra organitzarà formacions “càpsula” per a dissenyadors d'Adolfo Domínguez, promourà projectes de recerca conjunts i educarà el consumidor sobre la durabilitat i l’impacte ambiental de les peces. Segons Ardanuy, es tracta de generar un impacte positiu tangible i redefinir el valor de la moda cap a una indústria local, sostenible i duradora.
"“El nostre focus principal és ajudar la indústria de la moda, des del rigor científic a crear peces de roba que, no només des del punt de vista del disseny, sinó des del punt de vista de la tecnologia tèxtil, es concebin per ser funcionals, sostenibles i de qualitat”, ha detallat la professora. I ha afegit: “Volem contribuir a formar els professionals que seran els generadors de canvi en el futur, per crear innovació duradora”.
El codirector Enric Carrera ha subratllat que la durabilitat és un element clau de la qualitat i la sostenibilitat, i que la càtedra abordarà els nous reptes reguladors europeus, com l’ecodisseny, la traçabilitat i la gestió de residus, amb l’objectiu de transformar el sector. Per la seva banda, Antonio Roade, codirector designat per Adolfo Domínguez i director de la Fundació Adolfo Domínguez, ha posat èmfasi en la necessitat que art, ciència i tecnologia treballin de manera conjunta per a una moda sostenible i amb valor emocional.
La presidenta executiva d’Adolfo Domínguez, Adriana Domínguez, ha recordat els llaços històrics de la seva família amb el sector tèxtil vallesà i ha destacat que la sostenibilitat passa per crear peces que durin i generin un vincle emocional amb l’usuari, en contraposició al consum “usar i tirar”.
La directora de l’Intexter, Diana Cayuela, ha ressaltat, per la seva banda, que la càtedra permetrà unir el coneixement científic i tecnològic de la universitat amb la creativitat i visió empresarial. Entre les primeres activitats de la càtedra hi haurà línies de recerca conjunta, formació i detecció de talent, assessorament tecnològic i jornades de divulgació sobre innovació i sostenibilitat tèxtil. L’objectiu és contribuir a transformar el sector de la moda a Espanya amb rigor científic, innovació i compromís amb la qualitat i la sostenibilitat.