L'opa del BBVA al Banc Sabadell ha fracassat

El Banc Sabadell s’imposa i l’opa del BBVA fracassa després d’aconseguir només un 25% d’acceptacions, segons van confirmar totes dues entitats ahir al vespre en una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). D’acord amb les informacions publicades a la CNMV, l’oferta ha estat acceptada per un 25,33% de les accions i del capital social, i un 25,47% dels drets a vot -considerant aquí que l’autocartera del Sabadell. Al no aconseguir el mínim necessari d’un 30%, l’oferta automàticament decau i queda sense efecte.
El BBVA podia plantejar una segona oferta només si aconseguia entre un 30% i un 50% del capital del Sabadell.
Els més de 200.000 accionistes del Banc Sabadell han tingut un mes per bescanviar els seus títols. L’oferta plantejada era d’una acció ordinària de nova emissió del banc per cada 4,8376 accions del Sabadell. El BBVA va millorar a finals de setembre les condicions inicials, que era d’una acció ordinària del BBVA i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del Sabadell
D’aquesta manera, es tanca el capítol final d’una opa que s’ha allargat més de 17 mesos. En aquest període el Sabadell ha traslladat la seva seu de nou a Catalunya i s’ha venut la filial britànica, TSB, moviment avalat amb un 99,6% dels vots.
El BBVA admet sorpresa pel fracàs de l’opa al BBVA i creu que la “falsa expectativa” d’una segona oferta a un preu més elevat ha influït en el resultat. Fonts de l’entitat van indicar ahir a la nit que el rebuig dels accionistes a l’operació és “una clara oportunitat perduda”, però que el banc gira full i mira cap al futur amb optimisme. En aquest sentit, l’entitat ha anunciat que “accelera” el seu pla de retribucions als accionistes amb “novetats rellevants”. En concret, el BBVA va indicar que preveu disposar de 36.000 milions per distribuir entre els seus accionistes fins al 2028, amb 13.000 milions “a curt termini”. L’entitat diu que encara el futur “amb confiança i optimisme”.
El 31 d’octubre el banc iniciarà una recompra d’accions pendent per valor de 1.000 milions i el 7 de novembre pagarà “el dividend més gran a compte de la seva història”, amb 32 cèntims bruts per acció, amb un import total de 1.800 milions.
D’altra banda, el consell d’administració del BBVA ha acordat fer una recompra d’accions addicional així que rebi autorització del BCE amb l’excés de capital acumulat per sobre del 12%.
“Al BBVA mirem al futur amb confiança i entusiasme. Comptem amb un banc en el seu millor moment, un equip compromès i un full de ruta clar per seguir creixent i creant valor per als nostres accionistes, clients i societat”, ha apuntat el president del BBVA, Carlos Torres, en un comunicat.
“Respecte total” del govern
El Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa va mostrar “respecte total” per la decisió que han pres els accionistes del Banc Sabadell. Fonts del ministeri van explicar que era, precisament, als accionistes a qui “corresponia valorar l’operació”. L’executiu espanyol també va destacar l’actuació “impecable” de tots els supervisors i autoritats que han participat a l’operació, el Banc d’Espanya, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i la Comissió Nacional dels Mercats de Valors (CNMV).