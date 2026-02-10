Vytrus Biotech eleva un 66% les vendes i arriba als 8,37 milions d’euros el 2025

Vytrus Biotech, empresa de Terrassa especialitzada en ingredients actius d’origen vegetal per a la indústria cosmètica, ha tancat el 2025 amb un notable salt en la seva activitat. Segons l’avanç de resultats no auditat fet públic per la companyia, la xifra de negoci va assolir els 8,37 milions d’euros, fet que suposa un creixement del 66% respecte de l’exercici anterior. Només en el quart trimestre, les vendes van arribar als 1,92 milions d’euros, un 42% més que en el mateix període del 2024.
El creixement ha estat generalitzat a totes les àrees geogràfiques on opera la firma. A la Unió Europea —incloent-hi Espanya—, les vendes van augmentar un 63% durant el 2025. Als Estats Units, l’increment va ser del 39%, tot i una certa desacceleració en el tram final de l’any per la situació econòmica nord-americana. La regió Àsia-Pacífic va ser la que va mostrar un dinamisme més intens, amb un augment del 144%, impulsat especialment pel mercat indi. A Llatinoamèrica, Vytrus va tancar l’exercici amb una pujada del 22%.
La companyia també destaca l’evolució del negoci en la resta del món, amb un increment del 80% en la facturació, obtenint cada vegada un pes més gran en el global de les vendes de la societat. Actualment, Vytrus ja ha comercialitzat els seus productes en 51 països dels cinc continents.
Pel que fa als motors del creixement, la firma assenyala la comercialització directa a Espanya i França, així com l’èxit dels productes que incorporen la tecnologia Exopeptides. Per segments, les categories de cura de la pell i capil·lar han estat les que han tingut un millor comportament durant l’exercici.
Aquesta evolució positiva de les vendes, "combinada amb una gestió rigorosa dels costos d’explotació", ha tingut un impacte directe en la rendibilitat. L’EBITDA de Vytrus s'ha situat en 4,16 milions d’euros, un 106% més que el 2024. Uns resultats que reforcen les previsions incloses en el Pla Estratègic presentat a inicis del 2024, amb el qual la companyia preveu arribar als 12 milions d’euros de facturació i als 5 milions d’euros d’EBITDA el 2027.
A més, segons recull el portal especialitzat Estrategias de Inversión, Vytrus va ser la companyia cotitzada espanyola amb millor comportament borsari el 2025, amb una revalorització acumulada del +296%.
Nova planta productiva
En paral·lel al creixement del negoci, Vytrus ha activat un ambiciós pla d’inversió per reforçar la seva estructura productiva. L’empresa destinarà uns 3,5 milions d’euros en una nova planta industrial a Terrassa, un projecte que s’executa entre finals del 2025 i el 2026 i que permetrà triplicar la capacitat productiva actual. La iniciativa inclou l’arrendament a llarg termini —15 anys— d’una nau de 1.600 metres quadrats, que acollirà les noves instal·lacions productives i logístiques, mentre que les seus d’R+D+i i oficines es mantindran també a la ciutat.
El projecte, pensat per donar resposta a la demanda global creixent d’ingredients actius naturals, obre la porta a futures ampliacions que podrien arribar a multiplicar fins a cinc vegades la capacitat actual. Per finançar part d’aquesta inversió, Vytrus ha signat un préstec Eurocrèdit de fins a 2 milions d’euros amb l’Institut Català de Finances, amb un tipus d’interès fix del 3,03%, un termini de 10 anys i un any de carència. L’operació, sense comissions, reforça l’estructura financera de la companyia amb l’objectiu que la nova planta entri en ple funcionament a finals del 2026.