La Cambra de Terrassa debat sobre el paper dels hubs digitals en l’estratègia de sobirania tecnològica

La VI Trobada Nacional dels European Digital Innovation Hubs (EDIH) ha servit per reforçar la coordinació de la xarxa estatal i alinear-la amb els principals reptes de la digitalització empresarial. El Digital Impulse Hub – Cambra de Terrassa fa una valoració molt positiva de la cita, celebrada dilluns i dimarts entre la seva seu i el Customer Welcome Center d’HP Barcelona, a Sant Cugat del Vallès, amb la participació de pràcticament tots els hubs i representants dels ministeris d’Indústria, Ciència i Innovació, i Transformació Digital.
“El fet que hi hagin participat gairebé tots els EDIH i els tres ministeris implicats demostra l’interès perquè la xarxa continuï sent interdependent i treballant amb els mateixos objectius”, destaca Josep Prats, gerent de la Cambra, en declaracions al Diari de Terrassa. La trobada ha permès coordinar serveis, compartir experiències i abordar la transició del model de suport públic.
Un dels punts centrals ha estat el futur del finançament, amb el final dels fons Next Generation EU. El Ministeri d’Indústria preveu activar un segon Programa d’Ajuda als Digital Innovation Hubs (PADIH) amb una dotació inicial de sis milions d’euros, encara pendent de concretar. “La voluntat és mantenir els serveis per a les pimes, però probablement ja no seran subvencions del 100%”, adverteix Prats.
El Digital Impulse Hub – Cambra de Terrassa, sisè EDIH estatal que ha aixecat més fons fins ara, es planteja també prestar serveis en l’àmbit privat per sostenir el model a mitjà termini.
La trobada també ha abordat aquest dimarts, de la mà de Miguel Álvarez, policy officer de l’oficina d’intel·ligència artificial de la UE, l’adopció de la intel·ligència artificial a les empreses. Tot i que segons Eurostat, el 2025 Espanya se situa per sobre de la mitjana europea, l’ús de la IA continua sent limitat, especialment entre les pimes, que majoritàriament l’apliquen de manera operativa i orientada a guanys d’eficiència a curt termini. En aquest marc es va debatre sobre les AI Factories i l’estratègia europea de sobirania tecnològica, coincidint que aquestes infraestructures són clau per a grans reptes socials, però encara queden lluny de les necessitats immediates de la majoria de les pimes i el paper dels EDIH en aquest camp.
Aquest dimarts, el Digital Impulse Hub – Cambra de Terrassa, que el 2025 ha coordinat la xarxa estatal d’EDIH junt amb el CIDIHUB canari, ha cedit el relleu al català DIH4CAT i el gallec DATAlife, que assumeixen ara el repte de donar més visibilitat a la xarxa, definir el rol dels hubs en relació amb la resta de l’ecosistema digital i reforçar la interlocució amb els ministeris.