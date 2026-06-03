Nou programa a Terrassa per convertir la recerca en noves empreses de salut

Terrassa fa un pas més per reforçar el seu ecosistema d’innovació en salut. L’Ajuntament, a través de Terrassa Innovació, posa en marxa el programa Salut InnoSpin, una iniciativa destinada a impulsar la creació d’empreses innovadores en l’àmbit de la salut i el sector social a partir del coneixement generat per centres de recerca, universitats, hospitals i professionals especialitzats de la ciutat.
El projecte, que compta amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Terrassa, la Cecot i Get a Partner, amb el suport de la Diputació de Barcelona, neix amb l’objectiu d’evitar que iniciatives innovadores amb potencial es quedin pel camí abans d’arribar al mercat.
Segons explica el consistori, el territori disposa d’un ecosistema consolidat vinculat a la recerca i la innovació en salut, però moltes idees i desenvolupaments científics no arriben a convertir-se en projectes empresarials viables. Per donar resposta a aquesta situació, Salut InnoSpin oferirà eines i acompanyament especialitzat per facilitar la transformació del coneixement en activitat econòmica.
El programa combinarà 40 hores de formació especialitzada obertes a personal investigador, professionals del sector sanitari i emprenedors, amb 240 hores de mentoria personalitzada repartides entre els projectes seleccionats. L’acompanyament abordarà qüestions com la definició del model de negoci, la validació de mercat, la regulació sanitària, la propietat intel·lectual o l’accés al finançament.
A més, els participants podran connectar amb una xarxa d’agents estratègics formada per centres de recerca, hospitals, inversors i acceleradores, amb l’objectiu de generar noves col·laboracions i oportunitats de creixement.
Tots els materials formatius, guies i recursos elaborats en el marc del projecte seran públics i accessibles en línia. Un cop finalitzat el programa, es publicarà un resum executiu amb les principals conclusions, bones pràctiques i lliçons apreses, amb l’objectiu de facilitar la transferència de coneixement més enllà de l’àmbit local.
"Terrassa té tots els ingredients per consolidar-se com un pol d’innovació en salut, però cal facilitar que aquest coneixement es converteixi en oportunitats reals per a la societat i l’economia", assegura el tinent d’alcalde i regidor d’Innovació, Joan Salvador, que destaca que "sovint el principal repte no és generar una bona idea, sinó saber com protegir-la, validar-la i portar-la al mercat".
Presentació el 8 de juny
Salut InnoSpin arrencarà oficialment el pròxim 8 de juny amb una sessió de presentació a la Sala d’Actes del Vapor Gran. La jornada s’adreça a personal investigador, emprenedors i professionals del sector sanitari interessats a conèixer el funcionament del programa, els requisits de participació i els recursos disponibles.
La sessió inclourà la presentació d’un cas d’èxit en l’àmbit de la salut, un espai de debat amb els assistents i una activitat de treball en xarxa per afavorir el contacte entre participants, mentors i representants de l’ecosistema local de tecnologies de la salut.
Les sessions formatives es desenvoluparan fins a finals d’octubre, principalment al Vapor Gran, tot i que algunes activitats es faran en format virtual. Tant la inscripció a la jornada de presentació com la participació en el programa ja estan obertes a través del web de Terrassa Innovació.