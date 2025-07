Nova estratègia per a la indústria vallesana

El Vallès Occidental fa un pas endavant per reforçar el seu paper com a motor industrial amb l’aprovació de l’Estratègia d’Indústria horitzó 2030 i un Pla d’Acció 2025-2027. Aquest nou full de ruta, validat pel Consell d’Alcaldies i presentat aquest dimecres, preveu accions concretes per impulsar la transformació digital, sostenible i productiva de la indústria vallesana.

Les mesures se centren en tres àmbits principals. D’una banda, es millorarà l’accessibilitat als polígons d’activitat econòmica (PAE), es promocionarà la marca industrial comarcal i es crearà el portal digital “SOM Polígons”. També es fomentarà la cooperació entre empreses mitjançant la Jornada Vallès Industrial i altres accions de clústers territorials. Pel que fa al talent i l’ocupació, es preveuen campanyes per captar talent jove i femení, així com formació a mida per a les necessitats del sector industrial.

L’estratègia incorpora, a més, dues iniciatives institucionals: l’Agenda Vallès, per tractar temes com infraestructures i promoció econòmica, i els Espais de coordinació, per optimitzar serveis i mesurar-ne l’impacte.

Un nou Plenari d’Indústria facilitarà la governança compartida entre ajuntaments, empreses i agents socials.