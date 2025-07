El sector serveis impulsa la recuperació laboral al juny

El mercat laboral continua donant senyals positius. L'atur va caure el juny a Terrassa en tots els grans sectors d'activitat, però n'hi ha un que va encapçalar de forma notòria aquesta davallada. Els serveis, el sector que ocupa més egarencs amb diferència, és també el que acumula més aturats –pràcticament dos de cada tres desocupats (el 65,92%) en provenen– i aquest últim més ha estat el principal motor de la millora en termes absoluts, amb 147 desocupats menys respecte del maig. D'acord amb les dades recollides pel Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat en el seu últim informe mensual sobre l'evolució de l'atur registrat a Terrassa, l’activitat terciària ha tancat el sisè mes de l'any amb 7.378 egarencs inscrits a les llistes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), havent experimentat una reducció d'un 1,95% respecte del maig.

L'ha seguit molt de lluny la indústria, amb 1.299 aturats, set menys que un mes abans (-0,54%) i l'agricultura, amb 66 terrassencs sense feina, tres menys (-4,35%). La construcció ha acabat el mes de juny amb dos aturats menys (-0,17%), baixant fins als 1.200.

En canvi, l'atur ha augmentat en el grup de persones sense ocupació anterior. Aquí s'hi compten 1.249 terrassencs, 16 més que al maig (+1,30%).

Per grups d'edat, els majors de 45 anys continuen sent el col·lectiu més afectat per la desocupació, representant gairebé el 60% del total d’aturats (6.694 persones). En aquest grup, la baixada mensual ha estat d'un 1,54% i 105 persones, mentre que la davallada interanual ha estat d'un 3,97% i 277 persones. Per la seva banda, l'atur entre els menors de 30 anys ha experimentat un fort descens interanual de l'11,47% (180 persones) i un de mensual de 3% (43 persones).

Pel que fa al gènere, la reducció de l’atur al juny ha beneficiat lleugerament més les dones que els homes, tot i que elles encara suposen el 59,96% del total de persones desocupades a Terrassa. La desocupació en la població femenina s'ha reduït un 1,41% (-96 persones) i en la masculina, un 1,04% (-47). En la comparativa interanual, però, es gira la truita: ara es compten 369 homes aturats menys que el juny del 2024 (-7,61%) i 341 dones menys (-4,84%).

El total d’aturats a la ciutat és ara de 11.192 persones –143 menys que el maig (-1,26%)–, el nivell més baix des de l’inici de l’any. El descens del mes de juny se suma als enregistrats els darrers mesos, acumulant cinc mesos consecutius de caiguda de l’atur.