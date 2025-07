El campus d’emprenedoria de la Cambra s’obre a un públic més ampli

Una vintena de persones participaran en la nova edició del “Summer Entrepreneurship Bootcamp”, el programa intensiu en competències emprenedores que arrenca el pròxim dilluns, dia 14 de juliol, a la Cambra de Comerç de Terrassa. El Bootcamp, dissenyat íntegrament pel servei d’Emprenedoria de l’entitat terrassenca en el marc del programa España Emprende i cofinançat pel Fons Social Europeu, presenta interessants novetats en aquesta edició i s’obre a les persones amb experiència professional per tal d’adaptar l’activitat a la nova realitat emprenedora. La iniciativa manté la inscripció gratuïta per als participants i per primera vegada celebrarà una convocatòria el mes de setembre.

La tercera edició del "Summer Bootcamp" tindrà lloc a les instal·lacions de la Cambra Business & Working, de la Cambra de Comerç de Terrassa, del 14 al 18 de juliol de 08:30 a 14:30 h. Es tracta d’una edició renovada en molts aspectes. En aquest sentit, destaca la incorporació de dues metodologies innovadores: el design thinking i el lean startup aplicades al llançament de projectes emprenedors. L’objectiu és potenciar la creativitat, la capacitat d’innovació i l’eficiència dels futurs emprenedors i emprenedores.

La responsable del programa de la Cambra de Comerç de Terrassa, Montse Junyent, explica que “el design thinking, una metodologia basada en cinc fases clau: empatitzar, definir el problema, idear solucions, prototipar i testar amb usuaris reals, ens permet enriquir el ventall d’eines que oferim als participants”. Per la seva banda, amb el lean startup, un sistema de validació de negocis basat en l’experimentació i el llançament de productes mínims viables (MVP), “volem que les persones participants tinguin la capacitat d’adaptar-se de manera ràpida a les necessitats reals dels clients i el mercat a través de tres passos: crear, mesurar i aprendre, tot minimitzant riscos”.

El Bootcamp es caracteritza per un format pràctic i participatiu, amb un grup reduït de participants que afavoreix la interacció, el debat, l’aprenentatge i col·laboració. Els integrants tindran l’oportunitat d’aplicar els continguts als seus propis projectes. Compartiran experiències i aprendran de la resta de persones que es troben en situacions similars.

Perfil dels participants

Una altra de les novetats que presenta enguany el Bootcamp és que s’obre a un públic més ampli. Fins ara, el programa es dirigia majoritàriament a joves estudiants en les primeres fases de la seva trajectòria professional. “El perfil de les persones interessades i que s’hi inscriuen ha evolucionat: cada cop rebem més sol·licituds de perfils amb una àmplia experiència professional. Persones que han treballat durant anys per a tercers i que volen emprendre per oferir els seus propis productes o serveis”, explica Montse Junyent. “Aquest canvi ha fet evident la necessitat d’obrir el ventall d’edat i d’adaptar el Bootcamp a una nova realitat emprenedora: persones que volen fer el pas cap a l’autonomia professional i empresarial aprofitant els seus coneixements i recorregut laboral”. El programa s’enriqueix així amb una gran diversitat d’experiències i visions, reforçant el seu caràcter pràctic i col·laboratiu.

El curs ofereix un màxim de 25 places. La responsable del programa indica que “hem obert una convocatòria del Bootcamp 2025 al setembre (del 8 al 23, de 16 h a 19 h) per la bona acollida i la demanda creixent d’aquesta iniciativa”. El termini de preinscripció per al Bootcamp de setembre ja és obert.