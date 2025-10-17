La companyia alemanya de tecnologia mèdica B.Braun ha celebrat aquest divendres el 70è aniversari de la seva presència a Espanya a la seva planta a Rubí, la primera de les 18 que hi té actualment a territori espanyol. A l'acte de celebració hi ha assistit el ministre d'Indústria i Turisme del govern d'Espanya, Jordi Hereu, l'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, i alts càrrecs de l'empresa.
En els parlaments, segons recull Europa Press, el ministre Hereu ha qualificat B. Braun com "una empresa referent en medicaments i tecnologia sanitària" y ha defensat la reindustrialització del país, sobretot pel que fa a la producció de material sanitari. "Garantir la salut pública és una font d'avantatge competitiva per a la indústria tecnològica sanitària i també de la farmacèutica", ha assegurat.
La primera seu a Espanya
Els assistents han visitat les instal·lacions de 100.000 metres quadrats, les quals van començar essent una petita planta dedicada a la fabricació de fil per a sutures quirúrgiques al 1955, quan la companya alemanya es va assentar a Rubí. Segons l'alcaldessa rubinenca, que ha mencionat que el seu avi va traballar a aquella primera planta, anomenada Can Tripa, el creixement de B. Braun ha acompanyat el del seu municipi i que Rubí "és una ciutat industrial que vol ser-ho".
A l'actualitat, la seu de l'empresa alemanya a la ciutat vallesana dona feina a 1.900 persones i distribueix més de 10.000 convinacions de sutures diferents directament a hospitals de tot el món en terminis d'entre 24 i 48 hores. Allà també s'hi produeixen 45 milions de sutures cada any i s'hi dediquen 40.000 metres quadrats per a la producció de solucions intravenoses, les quals operen durant les 24 hores del dia a través de 15 línies de producció.
En aquest sentit, l'empres hi invertirà 4 milions d'euros per dur a terme la segona fase de l'ampliació de les instal·lacions per incorporar una nova maquinària automatitzada de sutures, que estarà operativa a finals del 2026 i que sumarà entre 8 i 9 milions de sutures més a la producció anual de la planta.
El conseller delegat de B. Braun a Espanya, Christoph Müller, el recinte rubinenc i el seu personal, altament qualificat, és estratègic per al conjunt de la companyia.