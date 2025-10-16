Terrassa analitza com retenir el talent industrial

La captació i retenció de talent s’ha convertit en una de les preocupacions centrals per a les pimes. En un context empresarial cada cop més competitiu, atraure i fidelitzar professionals qualificats ha esdevingut un dels principals reptes per garantir la sostenibilitat i el creixement de les organitzacions.
En aquest sentit, el Servei d’Indústria i Empresa de l’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa un estudi centrat en les empreses industrials, ubicades en polígons. Va dirigit, especialment a petites i mitjanes empreses, d’entre 10 i 250 treballadors, i busca detectar els factors clau que afavoreixen la retenció del talent, fer recomanacions pràctiques adaptades a diferents sectors i tipologies d’empresa i que es puguin traduir en propostes de millora.
La idea de fer l’estudi surt d’una demanda detectada en el Pla d’Acció Sectorial per al Desenvolupament de la Indústria 4.0 a Terrassa (PDIT), que, en el seu informe definitiu destacava com el segon àmbit més prioritari el de captació i retenció del talent, motiu pel qual es va establir com a línia de treball dins del nou Pla Director de Polígons d’Activitat Econòmica (PDPAE), explica el sociòleg David Soler, tècnic del Servei d’Indústria i Empresa de l’Ajuntament de Terrassa i encarregat de l’estudi.
Amb l’objectiu d’identificar les inquietuds d’empresaris i treballadors, les mesures que duen a terme les empreses per atraure i conservar el talent i els aspectes que més valoren els empleats a l’hora d’apostar per un lloc de feina, l’estudi es proposa distribuir tres tipus de qüestionaris. Un primer per a empresaris. Un segon per a personal d’oficina. I un tercer per a la resta de personal qualificat de les empreses industrials, com el dels tallers o fàbriques. Les respostes seran anònimes. A més, el responsable de l’estudi farà algunes entrevistes personals amb empresaris i treballadors per verificar i completar la informació.
L’Ajuntament compta amb el suport de la Diputació de Barcelona per tirar endavant aquest estudi en què col·labora la Cambra de Comerç de Terrassa, que ha participat ja en la validació del material –juntament amb alguns empresaris que han aportat el seu punt de vista– i s’encarregarà de difondre’l entre les empreses de la ciutat.
Soler espera tenir els resultats abans d’acabar l’any. “Si l’empresa ha omplert prou material, se li farà una anàlisi personalitzada sense cost”, destaca. A més, subratlla que les empreses col·laboradores podran aparèixer com a casos de bones pràctiques en l’informe final, que desgranarà els resultats per àmbits (local, nacional o estatal), sectors, grandària (petita o mitjana) i ubicació (polígon) de les empreses.