Pendents del resultat de l’opa del BBVA al Banc Sabadell, que es publicarà divendres

Els accionistes del BBVA i del Banc Sabadell, així com les pròpies entitats, esperen amb atenció els resultats de l’oferta pública d’adquisició (opa) que va finalitzar divendres passat. Les dades definitives de l’acceptació no es faran públiques fins aquest divendres, 17 d’octubre, segons va avançar la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
El supervisor es va veure obligat a realitzar aquest aclariment “davant les informacions contradictòries” sobre les pròximes fites de l’opa de BBVA. Les decisions que es derivin del resultat de l’oferta es comunicaran al mercat aquest mateix dia 17, després de la citada publicació.
El resultat de l’opa determinarà possibles escenaris futurs per al BBVA. Si aconsegueix controlar el 30% del capital de Sabadell, però no arriba al 50% d’acceptació, podrà renunciar al llindar mínim d’acceptació i mantenir-se en aquest rang, però això l’obligaria a llançar una segona opa pel capital restant, en efectiu, o amb alternativa en efectiu, sempre a un preu equitatiu.
En cas de donar-se aquesta circumstància, la CNMV donaria a conèixer els criteris per a la determinació del preu equitatiu, per sota del qual no es podria situar el preu fixat per l’oferent.
Estimacions
Durant els últims dies, les estimacions sobre l’acceptació de l’opa han variat. El president de BBVA, Carlos Torres Vila, va expressar la seva confiança que la participació superaria el 50% i podria arribar fins al 60%. Aquesta expectativa es basa en el fet que els fons d’inversió actius haurien participat amb tota la seva quota, que representa un 30% del capital de Sabadell, als quals cal sumar la meitat de la participació dels fons passius, un 10%, i el gairebé 4% de David Martínez Guzmán, conseller dominical del banc.
Per la seva banda, el conseller delegat de Sabadell, César González-Bueno, considera complicat assolir la quota mínima. “És molt difícil que arribin al 30%, i si ho fan, serà pels pèls. El lògic seria que el consell decidís no continuar perquè es posaria en risc el mateix BBVA”, va afirmar en una entrevista recent.
Fins ara, a més de David Martínez, inversor mexicà i conseller dominical de Banc Sabadell, l’asseguradora Zurich ha fet pública la seva postura respecte de l’operació. A diferència de Martínez, l’asseguradora va anunciar la setmana passada que no acudiria al bescanvi.