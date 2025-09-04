Pont, Aurell y Armengol amplia capacitat productiva a la República Txeca amb una nova planta

L'empresa tèxtil terrassenca Pont, Aurell y Armengol ha completat aquest passat agost el trasllat a la seva nova planta de producció a la República Txeca, concretament a la localitat de Chotoviny, al nord del terme municipal de Tábor. Aquest moviment suposa un pas més en la consolidació de la presència internacional de la companyia, especialitzada en la fabricació de teixits no-teixits per al sector de l’automoció.
La nova planta –que consta de zona de producció, magatzem, laboratori i oficines– substitueix les antigues instal·lacions a Planá nad Lužnicí, al sud del mateix districte de Tábor, on Pont, Aurell y Armengol operava des del 2005. Aquell any, la firma egarenca va consistuir la seva primera filial –Pont, Aurell y Armengol CZ s.r.o.– després d'adquirir una planta de no-teixits per a geotèxtils propietat de l’empresa Silon i convertir l’activitat per al sector automoció.
La nova planta gairebé dobla la capacitat productiva anterior. Amb una superfície de prop de 6.300 m², les noves instal·lacions permetran fabricar fins a 8,5 milions de metres quadrats de moqueta per a interiors de vehicles, davant dels 4,5 milions que podia produir la planta original, de 3.000 m². A més, la plantilla ha passat de 45 a 55 treballadors.
Aquest canvi d’ubicació ha estat motivat per l’adquisició d’una nova línia de producció de més capacitat, fruit de l’acord d'associació assolit el 2022 amb la propietat de l’empresa IMG per aconseguir nous projectes, explica Marc Lloveras, responsable d'enginyeria de processos i membre del consell d'administració de Pont, Aurell y Armengol, en declaracions a aquest diari. La nova maquinària, per dimensions, no podia instal·lar-se a l’antiga planta, l'edifici de la qual seguia sent propietat de l’empresa Silon, que ha decidit enderrocar-lo per fer-hi noves construccions.
Els treballs de construcció i equipament de la nova planta de Pont, Aurell y Armengol CZ s.r.o. es van dur a terme al llarg del 2023 i part del 2024. Durant els últims 12 mesos, l’empresa ha estat realitzant proves i processos d’homologació per bascular els productes d’una planta a l’altra. La producció en fase sèrie ja s’ha iniciat a la nova fàbrica. La companyia està desenvolupant ara nous productes per intentar assolir el màxim rendiment i capacitat de la planta els propers mesos.
Els orígens de Pont, Aurell y Armengol es remunten al 1875 –enguany, doncs, compleix 150 anys–, quan l'empresa basava la seva activitat en la fabricació d'articles de tèxtil convencional, evolucionant cap als teixits per a calçat i, finalment, orientar la seva activitat cap a la indústria de l'automòbil. La txeca va ser la primera filial internacional de l’empresa terrassenca, que posteriorment ha obert plantes a Tànger (Marroc, 2013) i a Aguascalientes (Mèxic, 2016).