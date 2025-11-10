Preocupació i dubtes sobre la ZBE

La població terrassenca es mostra preocupada per la implantació de la zona de baixes emissions (ZBE) a la ciutat. Així ha quedat palès a la reunió informativa que l’Ajuntament ha organitzat aquesta tarda al casal cívic de Ca n’Aurell. Ja es podia preveure només veure l’audiència inicial: associacions de veïns de diversos barris, particulars i fins i tot policies municipals han omplert de gom a gom una sala d’actes que ha quedat petita.
La jornada ha començat amb una presentació en què els tècnics de Mobilitat del consistori han exposat el per què de la ZBE, què ha fet Terrassa per preparar-se, el motiu de la proposta de la ZBE al Centre, l’entrada en funcionament, els vehicles permesos, les tramitacions i les diverses autoritzacions d’accés sense tràmit. El servei ha reconegut que la pregunta més freqüent que rep és com saber si un vehicle té etiqueta ambiental o no, una gestió que s’ha exemplificat fàcilment entrant a la pàgina web zbe.cat, on es pot introduir la matrícula per comprovar-ho. Els serveis tècnics també han recordat un aspecte important: tenir autorització a la ZBE no dona accés a l’àrea de vianants.
Preguntes ciutadanes
Moltes de les qüestions que han sorgit durant la sessió han estat fruit de manca d’informació o de comprensió. S’han referit, per exemple, als horaris de la ZBE —només dies laborables, de 7 a 20 hores—, o als tràmits per als residents dins de la zona amb un vehicle sense distintiu, així com per a aquells que tenen un aparcament en propietat o lloguer. L’Ajuntament ha recordat que, en el primer cas, no cal fer cap tràmit, ja que es tracta de situacions excepcionals autoritzades; en el segon, el vehicle pot autoritzar-se amb una tramitació prèvia. També s’ha apuntat que tothom disposa de 24 dies anuals per accedir i circular per la ZBE sense etiqueta ni autorització —un fet que diferencia Terrassa de Barcelona, on cal una autorització diària de pagament.
S’han resolt altres dubtes, com els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, el transport de mercaderies o els vehicles de cortesia. Els tècnics han reiterat les autoritzacions sense tràmit i el límit d’edat dels vehicles autoritzats, fixat en 19 anys. Per sobre de tot, però, ha sorgit un prec compartit per molts assistents: demanar una demora en la implantació de la ZBE i aprofitar per fer més sessions informatives als barris perifèrics, “aquells que corren més risc d’entrar a la ZBE”, han expressat diversos veïns.
La urbanització d’Arquímedes, sota la lupa
Tot i que la sessió informativa d’aquesta tarda no tractava específicament sobre la mobilitat al Centre i a Ca n’Aurell durant les obres d’urbanització del carrer d’Arquímedes, diversos veïns han posat també el tema sobre la taula amb preocupació. Molts han expressat que el carrer Faraday no està preparat per absorbir la circulació del vial paral·lel, mentre que d’altres s’han queixat de conductes incíviques a l’hora d’aparcar, que repercuteixen negativament en la mobilitat.
El tinent d’alcalde i regidor de Mobilitat, Xavier Cardona, ha explicat que “quan adjudiquem les obres d’organització, tindrem els calendaris i treballarem per minimitzar l’impacte del trànsit de pas”. Un cop adjudicades, Cardona s’ha compromès a desenvolupar una nova sessió informativa “per explicar l’obra i intentar que cap veí se senti perjudicat”.