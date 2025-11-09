Incerteses, turbulències i riscos: oportunitats per a l’inversor

Estem en un moment de canvi geopolític global que ha dut turbulències i molta incertesa. Tenim més de 60 conflictes bèl·lics actius al món. Estem sotmesos a un canvi climàtic que és inexorable. I els EUA, amb la política Trump, han revertit les polítiques comercials i d’aliances dels últims 80 anys, i han aprimat la despesa pública com mai ho havien fet. Aquesta realitat per a l’inversor suposa nous riscos, però també noves oportunitats.
La guerra Xina – EUA per l’hegemonia econòmica mundial, traspassada a la tecnològica, a la intel·ligència artificial i a la militar, ha suposat per als inversors l’oportunitat d’invertir en empreses emergents d’IA, en fabricants de la cadena de subministraments i també del sector espacial.
El canvi climàtic s’hauria d’abordar com a una seguretat nacional més, ja que la no protecció de les zones equatorials i tropicals pot magnificar encara més la freqüència de desastres naturals. Per als inversors, tornen a obrir-se oportunitats a més llarg termini en tecnologia, infraestructures i també les relacionades amb la descarbonització i energies verdes renovables i alternatives.
La defensa i la despesa militar estan tocant el seu màxim històric. S’està reactivant el front de la guerra nuclear i l’ús d’aquesta tecnologia com a energia renovable descarbonitzada. Per a l’inversor ha tornat a ser una oportunitat d’inversió en la innovació militar, en semiconductors, en primeres matèries bàsiques, biotecnologia, comunicacions, automatització, aeroespacial i energia nuclear.
L’entrada de la IA és la pròxima revolució industrial i social, i serà essencial per millorar la productivitat del sector privat, però també del militar, sanitari, fabricació i administració, i de nou s’obren oportunitats en empreses de maquinari, programari, centres de dades i ciberseguretat.
Tot canvi implica una adaptació. No ens hem de deixar dur pel pessimisme, sinó canalitzar les inversions per reduir els riscos geopolítics, millorar el canvi climàtic i millorar els beneficis socials i econòmics, buscant més alfa en les inversions i amb esperança en el futur.