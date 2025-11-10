Més de 80 ofertes de feina: una vintena d'empreses busquen treballadors a Terrassa

Una vintena d'empreses i més de 80 ofertes de treball. La Cambra de Comerç de Terrassa celebrarà aquest dimecres, 12 de novembre, la Fira de l’Ocupació ActiVallès, una iniciativa que té la voluntat de connectar empreses de la demarcació i persones en recerca activa de feina, i de fomentar la inserció laboral al territori.
L’esdeveniment es farà en format híbrid. Tindrà lloc de les 9.30 a les 14.00 hores a la seu de l’entitat, on les empreses exposaran els seus estands. També es disposarà d’una modalitat virtual que permetrà inscriure’s i interactuar amb les empreses de les 9.00 a les 17.00 hores a través de la plataforma digital de la Cambra de Comerç de Terrassa.
La fira comptarà amb la participació presencial de vint empreses de la demarcació que oferiran més de 80 vacants laborals en sectors diversos. L’accés és obert a totes les persones interessades a millorar la seva ocupabilitat. Durant la jornada, les companyies donaran a conèixer les seves vacants, realitzaran entrevistes i oferiran informació directa sobre els perfils professionals que busquen. Els assistents podran presentar el seu currículum, participar en dinàmiques de "networking" i ampliar la seva xarxa professional, tant de manera presencial com virtual.
Els inscrits podran participar als tallers "Supera amb èxit una entrevista de feina", a càrrec de Foment Terrassa; i les xerrades "Match Laboral amb IA. Selecciona l’eina adient per al teu objectiu professional", a càrrec de la Cambra de Comerç de Terrassa, i "Saps què són les vocacions industrials? (Re)Descobreix la Indústria", a càrrec del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
“Aquesta és la segona vegada que la Cambra de Comerç de Terrassa organitza una fira d’ocupació i és la primera que ho fem en format híbrid. L’objectiu és crear un espai estable de trobada entre talent i empresa al nostre territori”, explica Sònia Pérez, responsable de Formació Empresarial, Persones i Talent de l’entitat. “Amb aquest format, que combina les modalitats presencial i virtual, volem arribar a més participants i reforçar la nostra tasca d’impuls a la inserció laboral", afegeix.
La Fira de l’Ocupació ActiVallès de la Cambra de Comerç de Terrassa s’emmarca dins del programa d’Ocupació i Formació que impulsa l’entitat, totalment subvencionat per la Cámara de España i el Fons Social Europeu (FSE). L’entitat terrassenca va organitzar la primera Fira de l’Ocupació l’any 2019.
Des de l'entitat, recomanen portar el CV imprès o en format digital per compartir-lo fàcilment amb les empreses.