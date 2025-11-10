Terrassa debat sobre com recuperar el control de la tecnologia

El Vapor de Prodis acollirà aquest divendres 14 de novembre una nova edició de la jornada Terrassa Cooperativa 2025, dedicada enguany al paper de l’economia social en l’àmbit tecnològic. Amb el lema "Som hackers socials, recuperem la sobirania tecnològica", l’esdeveniment vol obrir un debat ciutadà sobre el paper de la tecnologia en la societat actual i explorar alternatives possibles que permetin recuperar el control sobre les eines digitals que utilitzem.
Segons la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació i regidora d’Economia Social, Meritxell Lluís, la jornada és "una oportunitat per a la ciutadania per entendre com la tecnologia pot ser una eina al servei del bé comú. També és una crida a la reflexió i a l’acció. Vivim en una revolució tecnològica on les oportunitats són enormes, però també ens enfrontem a nous riscos. Des de l’economia social, volem mostrar que és possible construir alternatives tecnològiques que posin les persones al centre, amb transparència, democràcia i ètica".
Lluís afegeix: "Som hackers socials perquè volem transformar la manera com entenem la tecnologia, volent posar al centre les necessitats de les persones, no el benefici econòmic de poques empreses. Recuperar la sobirania tecnològica significa tenir el control sobre les eines digitals que utilitzem i sobre la gestió de les nostres dades personals, un control que, des de l’economia social, ja és una realitat".
Organitzada pel Servei d’Emprenedoria i Economia Social de l’Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració de diverses entitats i empreses del sector, la jornada oferirà activitats dirigides tant a professionals com a públic general, amb tallers pràctics, espais de reflexió i intercooperació entre empreses i entitats de l’economia social, així com activitats familiars.
Entre les activitats destacades hi ha:
- Espai d’intercooperació (9:30-12:30 hores): per a empreses i entitats de l’economia social que volen compartir recursos, experiències i estratègies de creixement.
- Taller de fedivers (12:30-13:30 hores): impartit per la cooperativa Communia, sobre l’ús de xarxes socials ètiques i descentralitzades com
Mastodon i Pixelfed.
- Espai Ludoteca (18:00-20:00 hores): activitats familiars amb jocs de fusta per conscienciar sobre la importància del joc enfront de l'ús excessiu de pantalles.
- Espai conversa (18:00-20:00 hores): diàleg amb experts com David Gómez, Judith Membrives i Efraín Foglia, sobre com la tecnologia pot ser ètica i saludable.
Les activitats són gratuïtes, tot i que cal inscripció prèvia, i es podrà disposar de servei de canguratge i mesures d’accessibilitat sota demanda.