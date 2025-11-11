La Maurina encén els fogons per a la IX Festa de la Paella, amb un jurat més transversal que mai

El barri de la Maurina es prepara per viure de nou una de les seves jornades més emblemàtiques. Aquest dissabte, 15 de novembre, de 11 a 15 hores, el carrer de Núria acollirà la IX Festa de la Paella, l’acte de dinamització comercial impulsat per l’Associació de Comerciants de la Maurina amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa. Una activitat "plenament consolidada", segons destaca Eduardo Méndez, membre de la junta de Maurina Comerç, que ja fa 11 anys que forma part del calendari del barri, si es compten els dos anys d’aturada per la pandèmia.
La cita comptarà enguany amb deu equips participants, cadascun d’ells format per comerciants i veïns del barri, que competiran per elaborar la millor paella. Paral·lelament, es tornarà a cuinar una paella gegant popular destinada a veïns i visitants, amb previsió de servir entre 450 i 500 racions, tal com s’ha fet en edicions anteriors. El dispositiu inclou prop de 50 quilos d’arròs, amb una gran paella elaborada aquest any per una veïna de la Maurina: l’Anna, guanyadora del concurs en edicions anteriors, que pren el relleu de la tradicional col·laboració de la germandat d'Abrucena, absent en aquesta ocasió.
La gran novetat d’aquesta edició se centra en el jurat. Per primer cop, estarà format per representants d’altres associacions de comerciants de la ciutat: Roc Blanc, Sant Pere i Can Aurell. Una decisió que, segons el tinent d’alcalde i regidor de Comerç, Xavier Cardona, "reforça el teixit associatiu comercial i la cohesió entre barris", i projecta la Maurina com a espai de referència en l’organització d’esdeveniments comunitaris. "Fer una paella és fer equip, i això és justament el que simbolitza aquest barri", ha remarcat el regidor durant la presentació de l'acte.
L’activitat, a més de consolidar complicitats, també afavoreix l’impuls del comerç local. El premi per al grup guanyador consistirà en 200 euros en compres als establiments del barri, un incentiu que reforça el vincle entre participants i el teixit comercial. Méndez destaca que, al llarg dels anys, la festa ha evolucionat mantenint viva la seva essència: "Hi ha establiments que tanquen, d’altres que s’incorporen, però el que no canvia és que els veïns esperen el concurs. És una activitat molt arrelada i molt estimada".
Els tiquets de compra de la paella popular tenen un preu de 4 euros si es compren a qualsevol botiga associada, i 5 euros si es compren el mateix dia de la paella.