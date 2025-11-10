Lamp rep la medalla Platinum d’EcoVadis en sostenibilitat

La firma terrassenca d’il·luminació tècnica Lamp ha rebut la medalla Platinum d’EcoVadis, el màxim reconeixement atorgat per aquesta plataforma internacional d’avaluació de la sostenibilitat empresarial. Aquesta distinció situa Lamp dins del 1% de les empreses millor puntuades del món en els darrers dotze mesos.
Segons EcoVadis, aquesta categoria només s’atorga a aquelles organitzacions que assoleixen un nivell d’excel·lència en quatre àrees clau: medi ambient, pràctiques laborals i drets humans, ètica empresarial i compres sostenibles.
Des de l’empresa, amb seu a Terrassa, han expressat l’orgull per un reconeixement que “reflecteix l'esforç a millorar cada dia el nostre sistema de gestió en sostenibilitat i el nostre compromís amb la transparència, la responsabilitat i la millora contínua en tota la cadena de valor”.
La medalla Platinum reforça, segons fonts de l’empresa, tres eixos fonamentals de la seva estratègia:
-
La transparència i la traçabilitat en tota la cadena de valor.
-
El disseny responsable, que prioritza materials sostenibles i processos eficients.
-
La millora contínua, com a motor d’innovació i d’impacte positiu.
Lamp destaca que aquest assoliment és el resultat del treball conjunt de tot l’equip. “Cada departament, cada projecte i cada decisió contribueixen a construir una empresa més coherent amb els seus valors i amb el futur que volem impulsar.”, afirmen.