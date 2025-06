Un homenatge a la indústria egarenca d’ahir i d’avui

Un reconeixement al paper cabdal dels conciutadans, industrials i treballadors, en l’estructuració d’una de les ciutats capdavanteres de la revolució industrial i un homenatge a aquelles empreses que continuen fent de Terrassa i rodalia una de les zones punteres quant a activitat emprenedora i empresarial. La Cambra de Comerç de Terrassa celebra aquest dimarts 10 de juny (19.30 hores) l’acte de lliurament dels Premis Cambra 2025 amb una gala que vol sorprendre un any més.

Sota el lema “A toc de pito”, títol del llibre de l’artista, pintor i activista cultural Jacint Morera (1915-1989) i amb un format molt visual i teatralitzat, la cerimònia proposa un viatge a través de quasi dos segles d’història industrial de la ciutat, per destacar el paper essencial del sector tèxtil en la configuració d’una societat singular i única.

L’acte comptarà amb la intervenció destacada de l’escriptor i periodista terrassenc Vicenç Villatoro, autor, entre altres llibres, de “La ciutat del fum” i “L’home que se’n va anar”, les temàtiques dels quals transcorren en part en l’escenari d’aquesta interessada evolució ciutadana. Villatoro “oferirà el necessari contrapunt d’una societat de llums i també d’ombres, on aquest desenvolupament va impactar en tots els àmbits de la ciutat, des de l’econòmic i social, fins al cultural i esportiu, i l’arquitectònic”, expliquen des de l’entitat, que destaca també la participació del Grup de Teatre d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals en la gala.

Vicenç Villatoro

Alberto Tallón

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, presidirà la cerimònia, que se celebrarà al Teatre Principal de Terrassa. L’alcalde Jordi Ballart donarà la benvinguda a la ciutat a tots els assistents, entre els quals seran presents les principals autoritats dels dotze municipis de la demarcació territorial; el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper; les presidències de la majoria de les Cambres de Comerç catalanes i representants de la Cámara de España. També hi assistiran, com en passades edicions, destacades personalitats de la vida política, econòmica i social catalana.

El lliurament de les diverses categories dels Premis Cambra 2025 s’alternarà durant el desenvolupament de la cerimònia. L’empresa terrassenca Venair Ibérica recollirà el guardó a la innovació, mentre que DC Fine Chemicals, amb seu també a Terrassa, rebrà la distinció en la categoria d’internacionalització. El premi a la millor iniciativa emprenedora recaurà en Finmanflies, d’Olesa de Montserrat, mentre que el guardó en la categoria d’estratègia ESG serà per a l’egarenca Lamp. Jaume Capdevila Martínez, fundador i president del Grup IMAN, serà premiat per la seva trajectòria empresarial.

També es lliuraran els escuts d’or de la Cambra a Pere Montaña i Narcís Bosch.

Els guardonats

Jaume Capdevila

Trajectòria empresarial. Llicenciat en Dret per la UNED, criminòleg per la UCM i investigador privat en els seus inicis, Capdevila ha creat en poc més de tres dècades un grup empresarial de serveis que factura 500 milions d’euros anuals, amb un equip de 794 professionals i que dona feina a 27.000 persones. La seva empresa de treball temporal, IMAN Temporing, és una de les ETT autòctones amb més presència al territori espanyol.

Venair

Innovació. Venair dona servei a més de 3.000 clients. Destina fins a un milió d’euros anuals al seu departament d’R+D+I, disposa d’un laboratori d’última generació i un equip multidisciplinari dedicat al desenvolupament de nous materials i tecnologies. Un dels seus projectes destacats és un sistema de visió artificial amb “deep learning” per detectar defectes en tubs de silicona en temps real, millorar l’eficiència productiva i reduir costos.

DC Fine Chemicals

Internacionalització. Amb més de quinze anys d’experiència, DC Fine Chemicals és referent en la distribució de matèries primeres químiques per a sectors com el farmacèutic, biotecnològic i de diagnòstic. Opera en 29 països i aposta per una estratègia d’internacionalització basada en quatre pilars: segmentació de mercat precisa, continguts tècnics personalitzats, presència en fires globals i una sòlida estratègia SEO internacional.

Lamp

Estratègia ESG. Lamp és una empresa referent en el disseny i fabricació de solucions d’il·luminació tècnica i arquitectònica amb criteris de sostenibilitat, eficiència i responsabilitat social. La seva estratègia de sostenibilitat s’articula al voltant dels pilars Planeta, Persones i Prosperitat. S’inclouen objectius mesurables com la reducció del 53% d’emissions de CO₂ (abast 1 i 2) i un ús del 70% dels materials reciclats el 2025.

Finmanflies

Millor iniciativa emprenedora. Finmanflies és una empresa emergent biotecnològica que impulsa un model innovador de bioconversió de residus orgànics mitjançant insectes. La proposta es basa en la bioconversió amb mosca soldat negra per produir proteïna alternativa per a alimentació animal i fertilitzants orgànics. Els dos socis fundadors han desenvolupat un MVP funcional i amb proves pilot amb resultats positius.

Escuts d'or

A proposta del comitè executiu, el plenari de la Cambra va aprovar per unanimitat al novembre atorgar l’escut d’or de l’entitat a:

Pere Montaña, arquitecte urbanista

La Cambra vol reconèixer la “ingent” tasca en favor de la ciutat de Terrassa que l’arquitecte urbanista Pere Montaña i Josa va desenvolupar durant la seva “extensa” etapa com a funcionari del seu ajuntament en el qual va dirigir i liderar diverses àrees com la de Plans i projectes de ciutat, Urbanisme i Gerència municipal, activitats que va complementar amb una participació activa en múltiples conferències, taules rodones sobre urbanisme, etc. Específicament la Cambra li reconeix “el seu bon i sostingut criteri, així com l’objectivitat en els plantejaments de ciutat en els quals sempre va tenir present la realitat i necessitats empresarials”.

Narcís Bosch, economista

L’economista Narcís Bosch i Andreu ha estat, fins fa pocs mesos i des de l’any 2002, director gerent del Consell General de Cambres de Catalunya. Amb l’escut d’or, la corporació egarenca li reconeix la seva llarga etapa coordinant i impulsant l’activitat cameral de Catalunya, “amb una col·laboració franca amb la Cambra de Terrassa que, com també la resta de cambres catalanes, ha gaudit dels seus amplis coneixements i relacions amb l’administració, a la qual està vinculat per la seva participació en nombrosos consells d’administració, consorcis, associacions, etc.”. Bosch va ser també membre de la Comissió Executiva del Consell Català de Formació Professional i membre del Consell Executiu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, entre altres.