CARRERS DE TERRASSA | Industrial i polític, a més de batallador

El carrer va rebre el seu nom l'any 1860
Hi ha personatges a qui la posteritat relega algunes de les seves aptituds per les quals van destacar. Són ciutadans que van dedicar la seva vida a diversos menesters, però que acaben sent recordats, si més no oficialment, per només un dels seus vessants més remarcable. Usualment, es queden amb un dels que, aparentment, queda millor o és el més acadèmic per presentar davant de la societat.
És el que ens trobem amb Salvador Vinyals i Galí (Terrassa, 1781 - 1843), que seria alcalde d’aquesta localitat l’any 1808, substituint a Josep Vendrell Salvany i substituït, un any més tard, per Joan B. Vendrell Sagrera. A la placa del carrer que porta el seu nom (més aviat, el seu cognom), apareix la paraula “polític”. Però Vinyals va ser més. També era un industrial, més en concret, del sector de la llana, i, a més, va ser un destacat “guerriller”, com se’l qualifica en alguns portals d’internet.
Vinyals, amb la Guerra del Francès, es va convertir en un lluitador actiu i, després de la batalla del Bruc, amb un altre industrial de la població, Jaume Sagrera i Domènech, van organitzar el sometent local i, entre tots dos, van dirigir la Junta del Vallès.
En la batalla
Va participar directament en la batalla de Sant Julià d’Altura, que fou una parròquia rural de l’antic terme de Terrassa i, al cap de poc temps, el van escollir diputat a les Corts de Cadis. Va formar-ne part del 25 de febrer del 1810 al 20 de setembre del 1813 i, posteriorment, va adherir-se a la guerra dels Malcontents, insurrecció armada de caràcter absolutista i, finalment, el van empresonar l’any 1829.
Tenim la seva incidència a la Guerra Napoleònica i altres conflictes bèl·lics, la seva participació en l’elaboració de la constitució de Cadis i la seva condició d’industrial. El seu retrat figura a la Galeria de Terrassencs Il·lustres des del 1918 i el carrer de Vinyals porta el seu nom des del 1860.