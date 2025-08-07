“Un recepcionista és un mòbil ‘multitasking’”

Estiu sol ser sinònim de període intens per als hotelers i els seus treballadors, però a Terrassa la feina es reparteix durant tot l’any. Ens ho explica en Xavi, cap de recepció de l’Hotel Terrassa Confort.
En què consisteix la teva jornada laboral? Ho abasta tot. Des de facturació de coses bàsiques a servir cafès o fins i tot ajudar a una persona amb circumstàncies mèdiques urgents a les habitacions. Al cap i a la fi, és una atenció al públic molt complexa i molt variada i s’abasta tant el que és bo com el que és dolent. Per això crec que és el més semblant a un mòbil “multitasking”. També som un personal molt administratiu, perquè molta feina és de gestió de reserves, comptabilitat, proveïdors, comandes...
Hi ha moltes coses alhora. Sí, i a tot això s’ha de sumar el fet que el telèfon no para de sonar, que el senyor de la barra vol prendre un cafè i que per la porta entra el proveïdor que ve a deixar-te les Coca-Cola. Llavors has de saber a què li dones prioritat en tot moment de les quatre o cinc tasques que tens pendents al teu cap.
Què és el que més t’agrada de la teva feina? El fet d’estar en contacte amb la gent i, sobretot, que no és una feina monòtona. Conèixer gent de diverses cultures i amb històries molt diferents i la satisfacció que et dona veure que ets un tipus de refugi d’algú que sol venir cansat. Molts dels nostres clients venen cada setmana i surten a les 6 del matí i, entre el tren, el taxi, l’avió, una oficina, que arriben i moltes vegades no coneixen a ningú, etc., potser la primera cara coneguda que veuen és el recepcionista.
Quan tenen un mal dia, els recepcionistes s`han de posar una màscara i atendre igualment als clients
Sou com la segona casa d’aquests clients? No és casa, perquè casa només n’hi ha una, però intentem que s’hi assembli.
Vosaltres, els recepcionistes, també teniu mals dies. Com els afronteu? T’has de convertir en una mena d’actor i, una vegada et poses l’uniforme i apareixes a l’hotel estàs en escena. Amb això no vull dir que sigui una actuació completament falsa, però sí que hem de tenir en compte que la persona que està entrant per la porta del hall voldrà la mateixa atenció, independentment que tinguis un bon o un mal dia.
Com d’enfeinats esteu a l’estiu? El negoci està anant millor del que prevèiem i per ser agost a Terrassa. No és com normalment durant l’any, quan hi ha congressos, feina, i les empreses ens demanen habitacions amb certa previsió. Ara ens estem trobant que tenim una demanda que ve molt d’última hora i que ve desviada de Barcelona o que estan de pas.
Què penses que li falta a Terrassa per atraure més turisme? Allunyar-se de Barcelona. Terrassa té molt potencial a nivell cultural i pel modernisme, però el fet de tenir una Sagrada Família a mitja hora en tren no ajuda, perquè la gent està tres dies i vol veure el més important. Potser l’alternativa seria vincular-se amb Montserrat, que atrau milions de visitants, però tots tornen a Barcelona. Aquests són els dos grans reclams que tenim.