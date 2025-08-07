El nombre de terrassencs afiliats a la Seguretat Social recula al juliol

El nombre de terrassencs afiliats a la Seguretat Social va recular el juliol per segon mes consecutiu. Segons les dades provisionals publicades aquest dijous per l’Idescat, amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc, el setè mes de l’any va tancar amb 101.485 egarencs ocupats, pels 102.845 que es comptaven un mes abans, amb dades també provisionals. Així, es va registrar un descens de 1.360 persones i, en termes percentuals, d’un 1,32%.
En aquest mes l’afiliació acostuma a disminuir, per bé que l’any passat la reducció va ser una mica més gran: 1.515 assalariats menys (-1,49%). La davallada d’enguany s’explica pel descens tant en l’ocupació femenina com masculina. Les dones ocupades han passat de 48.120 el 30 de juny a 47.400 el 31 de juliol, 720 menys (-1,49%). L’ocupació masculina ha caigut un 1,17%, passant de 54.725 a 54.085 afiliats, 640 menys.
El descens s’ha produït en els treballadors de nacionalitat espanyola, amb una davallada d’un 1,28% i 1.150 afiliats. També entre els estrangers ha minvat el nombre de treballadors en 190 i un 1,37%.
Per grups d’edat, totes les franges han vist reduït el nombre de treballadors, especialment entre els més joves. En la de menors de 30 anys, passant de 19.355 al juny a 18.865 al juliol (-490; -2,53%). En la de 30 a 44 anys el descens ha estat de 595 persones i un 1,78%; en la de 45 a 54 anys, de 245 afiliats i un 0,80%, i en la de 55 anys o més, de 30 treballadors i un 0,15%.
En el capítol de les afiliacions –una mateixa persona es compta tantes vegades com a situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en diferents–, també s’ha registrat una reducció. Segons les dades provisionals de l’Idescat, amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc, el mes de juliol ha acabat amb 105.595 afiliacions de residents a Terrassa a la Seguretat Social, 1.960 menys (-1,82%) que les 107.555 del juny, amb dades també provisionals encara.
L’agricultura s’ha mantingut en 60 afiliacions, però a la resta de grans sectors d’activitat econòmica hi ha hagut disminucions, especialment en la construcció, on han caigut un 3,90%, passant de 8.855 a 8.510, 345 menys, i en els serveis, de 81.090 a 79.545, 1.545 menys (-1,90%).
Per tipus de relació laboral, l’afiliació ha minvat en el treball per compte d’altri (-2%) i per compte propi (-0,51%).
En la comparació anual, en canvi, s’observen increments tant en el nombre d’afiliats (+1.660; +1,66%) com d’afiliacions (+1.600; 1,54%). Els afiliats han augmentat tant entre els terrassencs amb nacionalitat espanyola com estrangera i tant en homes com en dones. També en tots els grups d’edat, excepte el de 30 a 44 anys. Les afiliacions, per la seva banda, han crescut en tots els sectors d’activitat i en ambdós tipus de relació laboral.
Al Vallès Occidental, amb relació amb el mes de juny el nombre d’afiliats ha disminuït un 1,2% i les afiliacions, un 1,6%. En la comparació anual, ambdós indicadors han crescut, un 1,3% i un 1,2%, respectivament.