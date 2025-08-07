El Digital Impulse Hub renova la confiança de la Comissió Europea

El Digital Impulse Hub, iniciativa liderada per la Cambra de Comerç de Terrassa, ha estat reconegut amb el segell europeu STEP SEAL en el marc de la convocatòria “EDIHs AI continent DIGITAL 2025”. Aquesta distinció consolida la confiança de la Comissió Europea en el projecte i obre una nova etapa per reforçar el suport al teixit empresarial en matèria de digitalització avançada i intel·ligència artificial.
El hub, una aliança que agrupa administracions locals, cambres de comerç, entitats, empreses i universitats tecnològiques, ha gestionat fins ara gairebé un milió d’euros procedents de fons europeus, destinats al desenvolupament de proves de concepte tecnològic en un total de 28 projectes.
Des del 2021, el Digital Impulse Hub forma part de la xarxa European Digital Innovation Hubs (EDIHs). Amb la nova certificació, es posiciona com una eina clau per facilitar la transformació digital de les empreses, especialment les petites i mitjanes, en un moment clau per a la competitivitat econòmica, i per ajudar també les administracions locals en aquest camí.
El president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs, ha compartit aquesta fita a través de les seves xarxes socials, destacant la importància d’aquesta nova etapa per continuar impulsant la innovació i l’adopció de tecnologies avançades per part del teixit empresarial del territori.