Set centres de Terrassa reben el segell TECNIO per impulsar la transferència tecnològica a empreses

El Govern, per mitjà d’ACCIÓ -l’agència per la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball-, ha acreditat set centres de Terrassa amb el segell TECNIO. Aquesta acreditació té l’objectiu d’impulsar la transferència tecnològica a les empreses catalanes a través de la identificació dels millors agents de transferència de tecnologia per al seus projectes d’R+D i innovació. Així, per al període 2025-2028 l’agència ha acreditat 70 agents TECNIO arreu del territori, refermant la seva aposta per al foment de la cooperació entre les entitats del sistema de recerca i el teixit empresarial, i diversos d'ells formen part del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Terrassa.
Es tracta del Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques (CATMech), el Centre Català del Plàstic (CCP), el CS2AC - Supervisió, Seguretat i Control Automàtic, el Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC - UPC), l'Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER), MCIA Innovation Electronics i el Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (UPC-CD6).
Balanç de la xarxa TECNIO
En conjunt, a Catalunya, els ingressos derivats de projectes de transferència tecnològica entre empreses catalanes i agents TECNIO han augmentat un 38,24% en el darrer any, fins als 116,3 milions d’euros. D’aquesta manera, els ingressos dels agents TECNIO provinents de projectes d’R+D amb participació empresarial del darrer any representen el 44% dels ingressos totals d’aquestes entitats (262,6 milions d’euros). D’aquests, un 40% són amb empreses catalanes, ja sigui a partir de la seva participació en projectes en cooperació o per contractació de serveis d’R+D. Aquestes dades posen de manifest l’increment dels projectes de transferència tecnològica a Catalunya, que permeten traslladar el coneixement que es genera en aquests agents cap al teixit empresarial.
En els darrers tres anys, ACCIÓ ha donat suport a 131 projectes entre companyies catalanes i agents TECNIO, mitjançant la línia d’ajuts a projectes d’R+D, que ha finançat aquestes iniciatives en cooperació destinant 12,4 milions d’euros als agents TECNIO en aquest període.
Poden obtenir l’acreditació TECNIO un grup o conjunt de grups de recerca del sistema universitari català tant públic com privat, dels centres de recerca CERCA, dels centres del CSIC ubicats a Catalunya i d'altres entitats de dret públic amb seu a casa nostra i amb capacitats tecnològiques diferencials i experiència en realitzar projectes R+D amb empreses. Actualment estan acreditats 70 agents TECNIO -davant dels 62 que hi havia en el quinquenni anterior-, que representen 160 grups de recerca i 2.340 investigadors.
L’acreditació TECNIO també posa en valor la obtenció i llicència de patents així com la creació d’empreses emergents de base tecnològica. Durant els darrers tres anys, els agents TECNIO han sol·licitat 157 patents, n’han explotat 52 i han creat 16 empreses emergents de base tecnològica.