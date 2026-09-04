"Sou les llevadores de l’activitat econòmica": el Col·legi d’Agents Comercials de Terrassa celebra 100 anys

El Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Terrassa (COACT) està d'enhorabona. Aquest divendres ha celebrat el seu centenari reivindicant el paper d’una professió que ha transformat les seves eines, però manté la funció de connectar fabricants, empreses i mercats. L’acte, celebrat a la seu de Cecot, ha reunit representants del sector i diverses autoritats.
El COACT va néixer el 2 de setembre de 1926 dins de l’àmbit de la Cambra de Comerç. Cent anys després, el seu president, Josep Rifà, ha posat el focus en un dels principals reptes del col·lectiu: la davallada de la col·legiació. El Col·legi ha passat d’uns 500 membres fa 25 anys a una cinquantena actualment. Rifà també ha alertat de la manca de professionals, en un moment en què, segons ha assenyalat, hi ha més ofertes que persones disponibles per cobrir-les.
En aquest context, ha reivindicat qualitats com la disciplina, la persistència i la credibilitat. “El 50% de la venda és la credibilitat que tu com a comercial puguis influir sobre el comprador”, ha afirmat.
La presidenta del Consell de Col·legis d’Agents Comercials de Catalunya, Pilar Pàmpols, ha destacat la capacitat d’adaptació de la professió, que ha passat del cotxe carregat de mostres i catàlegs al mòbil, internet, les xarxes socials i la intel·ligència artificial. Malgrat el canvi d’eines, ha remarcat que l’essència continua sent la mateixa: escoltar, negociar, conèixer el client i generar confiança. “Podem canviar les eines, els canals i els hàbits, però darrere de cada operació comercial hi ha i continuarà havent-hi persones”, ha assenyalat.
Segons les dades aportades durant l’acte, els agents comercials generen anualment 55.000 milions d’euros en vendes a Espanya, donen feina directa a unes 290.000 persones i intervenen en l’activitat de més de 400.000 empreses, principalment pimes. Pàmpols també ha reivindicat el paper dels col·legis professionals després de l’eliminació de l’obligatorietat de la col·legiació: “La nostra professió no està intrínsecament vinculada a una titulació acadèmica determinada. S'hi arriba des de sectors i trajectòries molt diferents. Aquesta diversitat és una de les nostres riqueses, però precisament per això la col·legiació ha tingut una funció especialment important en ajudar a convertir l'exercici d'activitat en la pertinença d'una professió. En definitiva, col·legiar-se significava i significa assumir un compromís amb la professionalització de l'ofici".
El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha definit la confiança com “l’intangible dels intangibles” de la professió i ha destacat la seva funció com a nexe entre empreses i mercats. Rull ha qualificat els agents comercials de “llevadores de l’activitat econòmica”, mentre que el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha remarcat que la seva feina va més enllà de tancar una operació. “No només han de garantir la venda sinó que l’han de gestar, l’han de crear”, ha afirmat. En aquest sentit, ha destacat la capacitat dels professionals per trobar el vincle entre qui fabrica un producte i qui el compra, però també per mantenir aquesta relació en el temps. Així, ha defensat que els agents comercials són “imprescindibles perquè l’economia catalana creixi".
La tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació de Terrassa, Meritxell Lluís, ha situat el centenari dins de la història econòmica de la ciutat i ha destacat el paper dels agents com a “pont permanent entre fabricants, empreses i mercats”. El president de Cecot, Xavier Panés, també ha remarcat aquesta connexió entre indústria i comerç. “Sense vosaltres, la indústria no vendria, no facturaria, no generaria el progrés que acostuma a generar, però el comerç tampoc”, ha assegurat.
Les sis intervencions han coincidit així en una mateixa idea: un segle després del naixement del Col·legi, la manera de vendre ha canviat, però continua sent necessària una figura capaç d’apropar empreses i mercats i, sobretot, de generar confiança. El repte del sector passa ara per garantir el relleu generacional, incorporar les noves eines tecnològiques i recuperar el reconeixement i la representativitat de la professió.