Blanca Riera guanya el 23è Concurs d'Aprenents del Gremi de la Fusta

Blanca Riera, alumna de l'Escola del Treball de Barcelona, ha guanyat la 23a edició del Concurs d’Aprenents celebrat aquest dijous a Terrassa. Promogut pel Gremi de la Fusta en el marc de les festivitats patronals de Sant Josep, al certamen hi han pres part 14 estudiants de fusteria d'entre 16 i 30 anys.
El president del Gremi, Rubén Vallès, ha remarcat que “l’objectiu del concurs és motivar i dignificar aquests oficis, a més de despertar vocacions tècniques entre el jovent”. Vallès ha alertat que el sector arrossega una manca crònica de professionals qualificats i ha advertit que, amb les jubilacions previstes en els propers anys, “serà més necessari que mai garantir un relleu efectiu”. "Al jovent els diria que en el nostre sector, com a la majoria d’oficis, tenen el futur assegurat per mínim vint, trenta anys. Ara bé, s’han d’implicar perquè no s’aprèn en dos dies, ni en un any”, ha afegit.
Un any més, el concurs s’ha desenvolupat a les instal·lacions del Taller de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa, al Vapor Universitari. La jornada ha començat amb la benvinguda del director del centre, Ramon Alemany, seguida de la intervenció del president del Gremi de la Fusta, Rubén Vallés, qui ha presentat la dinàmica i els objectius del concurs.
Enguany, de les vint places màximes disponibles, 15 es van cobrir ràpidament amb alumnat procedent de l’Institut Escola Industrial de Barcelona, l’Institut Cavall Bernat de Terrassa, l’Institut Vil·la Romana de la Garriga i l’Institut Escola Industrial de Sabadell.
Els participants han disposat de tres hores i mitja per realitzar una peça de fusteria a partir de les directrius facilitades el mateix dia del concurs, comptant amb tot el material necessari. El jurat ha valorat la qualitat i execució tècnica de les peces, la precisió dels acabats, la gestió del temps i altres factors determinants en el resultat final.
Blanca Riera, de l'Escola del Treball de Barcelona, ha guanyat el primer premi, valorat en 300 euros. En segona posició (200 euros) ha quedat Albert Romero, del mateix centre. També de l'Escola del Treball de Barcelona és Anna Coma, que ha quedat tercera (100 euros).