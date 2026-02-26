Kern Pharma forma 84 residents de farmàcia hospitalària

El laboratori farmacèutic Kern Pharma, amb seu a Terrassa, ha posat en marxa una nova edició del programa formatiu AULA FIR amb l’aval institucional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). El projecte neix amb l’objectiu d’impulsar competències professionals que van més enllà de l’àmbit estrictament clínic. La iniciativa, ja consolidada com a referent dins del sector, reunirà enguany 84 residents de tercer any de farmàcia hospitalària procedents de tot l’Estat.
AULA FIR compta, com en edicions anteriors, amb la direcció del doctor Josep Ribas, ex cap de servei de l’Hospital Clínic de Barcelona. A més, la convocatòria inclourà la participació de ponents destacats d’àmbit nacional.
Des de la divisió especialitzada en fàrmacs biosimilars i medicaments hospitalaris, Kern Pharma Biologics, la seva directora, Pepa Martínez, ha remarcat que el programa ofereix “una formació integral per potenciar el desenvolupament dels residents en àrees clau per al seu futur professional”. La companyia reforça així el seu posicionament no només com a fabricant de medicaments, sinó també com a agent actiu en la capacitació del talent sanitari.
Per la seva banda, la presidenta de la SEFH, Cecilia Martínez, ha subratllat que iniciatives com AULA FIR representen “un pilar indispensable durant l’última etapa formativa dels residents, proporcionant-los una perspectiva i comprensió integral de l'àmbit laboral, així com coneixements clau per al seu desenvolupament professional i la interacció amb els pacients”.