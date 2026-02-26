Leitat patenta tecnologia per recuperar materials crítics i metalls de residus miners

El centre tecnològic terrassenc Leitat ha registrat dues patents estratègiques en el marc del projecte europeu RAWMINA, una iniciativa que ha culminat després de quatre anys i mig de recerca amb la validació d’un sistema pilot industrial per recuperar materials crítics a partir de residus miners.
Coordinat per Leitat Terrassa i finançat per la Unió Europea a través del programa Horizon 2020, el projecte ha reunit un ampli consorci internacional amb universitats, centres tecnològics i empreses del sector extractiu i metal·lúrgic. L’objectiu ha estat demostrar que és possible valoritzar residus miners amb criteris d’economia circular i baix impacte ambiental.
El sistema desenvolupat ha assolit un nivell de maduresa tecnològica TRL7, fet que acredita el seu funcionament en un entorn industrial real. El pilot és capaç de processar fins a 150 tones diàries de residus i transformar-los en recursos útils per a la indústria europea, convertint passius ambientals en noves matèries primeres.
Entre els principals resultats destaquen taxes de recuperació del 95% en cobalt, del 92% en ferro i del 90% en tungstè. També s’han optimitzat processos per concentrar or i plata, amb recuperacions d’or que arriben al 90% en residus procedents de bioleaching. A més, més del 90% de l’aigua utilitzada es recupera mitjançant electrocoagulació, reduint el consum de productes químics i la generació de fangs.
Pel que fa a la contribució de Leitat, les dues patents registrades es basen en materials nanofibrosos amb tecnologia Metal-Organic Frameworks (MOF), capaços d’adsorbir de manera selectiva ions de germani, antimoni i tungstè. Aquests materials, produïts mitjançant tècniques d’electrospinning, ofereixen alta porositat i gran superfície activa, fet que en millora l’eficiència en la recuperació de metalls presents en solucions aquoses.
Amb aquests resultats, RAWMINA obre la porta a futures aplicacions a escala industrial i contribueix a reduir la dependència europea d’importacions de matèries primeres crítiques, tot reforçant la competitivitat i la sostenibilitat del sector miner.