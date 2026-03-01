Una empresa de visió artificial de Terrassa factura 2 milions el primer any: "Tindrem càmeres a la nevera que detectaran els ous caducats"

Terrassa consolida presència en un dels àmbits amb més projecció de la indústria 4.0. Vision Advisor, constituïda el 2024, ha tancat el 2025 el seu primer exercici complet amb una facturació superior als dos milions d’euros, una xifra poc habitual en una empresa emergent tecnològica.
La companyia, especialitzada en la consultoria i la comercialització d’equips i solucions de visió artificial –una tecnologia basada en l’anàlisi d’imatges per extreure informació i optimitzar processos–, va néixer de la mà de tres socis amb més de dues dècades d’experiència en el sector. “El mercat necessita coneixement, servei i solució”, explica el terrassenc Toni Ruiz, fundador i director, sobre l’origen del projecte.
IA i “deep learning”
Ruiz comenta que la visió artificial, tradicionalment vinculada a l’automoció, la indústria farmacèutica, la màquina-eina, l’electrònica o l’alimentació, viu una expansió accelerada gràcies als avenços en intel·ligència artificial. No només està optimitzant la producció industrial, sinó que ha iniciat una expansió cap a molts altres àmbits com l’agricultura, el reciclatge, les ciutats intel·ligents, la imatge aèria o la robòtica. Segons Ruiz, en un futur pròxim podrem veure aplicacions en robòtica o esports, ja sigui amb robots recol·lectors al camp que podrien ajudar a solucionar el problema de mà d’obra agrícola o en tot el que és la robòtica social i la cura de les persones, o, per exemple, amb “càmeres als camps de pàdel per comptar els quilòmetres i analitzar com juguen els jugadors” per tenir dades més precises i millorar entrenaments.
"La càmera és el sensor que més informació pot donar d'un escenari. Això ho podrem aprofitar i ho veurem en el nostre dia a dia en moltíssimes aplicacions. Tindrem càmeres a la nevera per veure si els ous estan caducats o no o per saber quina és la qualitat dels vegetals que hi tenim. Aquests dispositius que s'incorporaran en el nostre dia a dia. El creixement serà exponencial els propers anys", assegura Ruiz-.
La tecnologia ha evolucionat amb el “deep learning”. “Ara fem eines més perceptives”, explica Ruiz. En lloc de dependre només de càlculs matemàtics i algoritmes, els sistemes poden reconèixer patrons de manera semblant al raonament humà. Per exemple, abans per saber si una poma estava madura calia comptar píxels; ara “li ensenyes una foto i li dius ‘això és madur i això és verd’, i després el sistema ja reconeix directament quina poma està madura”. A més, amb l’escala i l’ús creixent, la tecnologia es torna més econòmica i accessible.
“És una de les tecnologies clau de la indústria 4.0 amb més projecció de mercat, un sector amb un creixement sostenible de més de dos dígits anualment”, assegura Ruiz de la visió artificial.
Amb un equip actual de deu persones, Vision Advisor va començar amb quatre integrants i ha hagut de dimensionar ràpidament l’estructura interna per absorbir el volum de negoci generat des del primer moment. El creixement s’ha finançat amb recursos propis i suport bancari.
Solució pròpia
Ruiz assegura que un dels elements diferencials de la seva proposta és que ofereixen assessorament tecnològic sense estar lligats a una sola marca o fabricant, fet que els permet adaptar cada solució a les necessitats específiques del client. El seu mercat principal és la regió Ibèria tot i que comencen a treballar per projectes a Llatinoamèrica. Els seus clients són enginyeries d’automatització i fabricants de maquinària, que al seu torn treballen per grans companyies com SEAT, Inditex, Mercadona o Cosentino.
Paral·lelament, la firma està desenvolupant la seva primera solució pròpia: una càmera multiespectral orientada a sectors com l’agricultura i el reciclatge –dos àmbits amb fort potencial de creixement–, capaç de captar informació no visible a simple vista i actualment en vies de certificació.
A més, ha impulsat un portal de comerç electrònic, incorporant dinàmiques pròpies del comerç digital a un entorn tradicionalment més analògic. A més de fer més eficients els terminis d’entrega i el control d’estoc, els permet arribar a nous perfils, com investigadors, universitats i centres de recerca.
Per a Ruiz, el 2026 ha de ser l’any de la consolidació i del reforç de marca de Vision Advisor.