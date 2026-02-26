Cirsa registra beneficis rècord en l'any del debut a borsa: 72,9 milions d'euros el 2025

La multinacional terrassenca Cirsa ha tancat el 2025, l'any de la seva sortida a borsa, amb un benefici net de 72,9 milions d’euros, el més elevat de la seva història, impulsat tant per l’augment del negoci com per la reducció dels costos financers gràcies al progressiu desapalancament.
El benefici operatiu de la companyia va arribar als 753,5 milions d’euros abans dels costos de sortida a borsa, xifra que representa un increment del 7,8% respecte del 2024 i que supera els objectius compromesos amb els inversors. Un cop descomptats els 6,9 milions associats al debut borsari, el resultat operatiu se situa en 746,6 milions.
Els ingressos d’explotació van assolir els 2.339 milions d’euros, un 8,8% més que l’any anterior, confirmant la trajectòria de creixement sostingut de la companyia. Només en el quart trimestre, el grup del sector del joc i l'oci va registrar uns ingressos de 623,6 milions (+6,4%) i un benefici operatiu de 198 milions (+3,5%).
En paral·lel als resultats financers, la companyia ha reforçat la seva agenda ambiental, social i de governança (ESG). L’agència Sustainalytics l’ha situat com a líder internacional en la gestió d’assumptes materials ESG, mentre que Standard & Poor’s l’ha inclòs a The Sustainability Yearbook 2026, que reconeix les empreses capdavanteres en polítiques de sostenibilitat i bon govern. Cirsa és una de les 33 companyies espanyoles presents en aquesta selecció global, assenyala la mateixa multinacional en un comunicat.
El president executiu del grup, Joaquim Agut, ha destacat que el 2025 ha estat marcat per dos grans fets: “la sortida a borsa i el progrés tangible en tots els àmbits de l’agenda ESG”. Segons Agut, aquests avenços demostren que la companyia està preparada per continuar creixent “amb rigor i responsabilitat”.
Evolució per divisions
La divisió de casinos ha millorat els resultats del 2024 amb la incorporació de quatre nous establiments al Perú i un a Marràqueix durant el quart trimestre. El grup ha continuat apostant per mercats regulats amb potencial de creixement, renovant màquines i instal·lacions en 15 casinos i impulsant 14 projectes d’ampliació sota el concepte Gold Mine.
El negoci de màquines recreatives a l’Estat espanyol ha registrat resultats “excel·lents”, especialment en el tram final de l’any. Els nous models Manhattan Mirage i Manhattan Premium han contribuït a incrementar ingressos, mentre que les millores tecnològiques i logístiques han ajudat a contenir costos. Les sinergies derivades de les darreres adquisicions també han superat les previsions inicials.
Pel que fa a Slots Itàlia, la recuperació del mercat presencial i les mesures d’eficiència han permès créixer per sobre del conjunt del sector. Durant el quart trimestre s’han establert les bases per ampliar diversos salons, tant en el canal retail com en l’Horeca, i s’ha completat la integració de nous salons i bingos amb millores en ingressos i EBITDA.
La divisió digital ha estat una de les més dinàmiques: els ingressos nets han augmentat un 25,8% i l’EBITDA un 22%. La base d’usuaris actius acumulats ha arribat als 2,4 milions, un 49% més que el 2024.
Cirsa opera en 11 països amb 458 casinos, més de 82.000 màquines recreatives i prop de 2.500 punts d’apostes esportives, a més de disposar de llicències de joc en línia en mercats com Espanya, Itàlia, Portugal, Perú, Colòmbia, Panamà i Mèxic. Des de Terrassa, el grup consolida així el seu paper com a primera empresa del sector a l’Estat i un dels actors globals més rellevants en la indústria del joc i l’oci.