Fluidra guanya 176 milions d'euros el 2025, un 28% més

Fluidra, companyia vallesana especialitzada en equipament i solucions connectades per al sector de la piscina i el wellness, va tancar el 2025 amb un benefici net de 176 milions d’euros, un 28% més que l’any anterior. El benefici net ajustat es va situar en 250 milions, amb un increment del 8%, mentre que la facturació va arribar als 2.184 milions d’euros, un 7% més a tipus de canvi constant. L’empresa amb seu a Sant Cugat atribueix aquesta evolució a un creixement sostingut del volum en totes les regions, a la millora de preus i a la contribució d’adquisicions recents.
L’EBITDA ajustat va créixer fins als 501 milions d’euros, un 9% més a tipus constant, impulsat per l’augment de vendes en un context que la companyia defineix com a canviant, però amb una demanda resilient.
Menys palanquejament i dividend a l’alça
La generació de caixa ha estat, segons la companyia, sòlida. Ha permès finançar el creixement orgànic, diverses adquisicions per valor de 113 milions d’euros i retribuir l’accionista amb 117 milions, alhora que ha reduït el palanquejament en 0,2 vegades, fins a 2,2 vegades l'EBITDA.
El consell d’administració proposarà a la junta d’accionistes distribuir un dividend de 0,65 euros per acció, un 8% superior al de l’exercici anterior. El pagament es dividirà en dos terminis: 0,32 euros el 14 de juliol de 2026 i 0,33 euros el 10 de desembre de 2026, si rep el suport dels accionistes. El "payout" se situaria prop del 50% del benefici net ajustat, en línia amb la política de capital del grup.
Creixement global i aposta per adquisicions
Per regions, Nord-amèrica va registrar un creixement del 7% a tipus de canvi i perímetre constants; Europa, del 4%, i la resta del món, del 7%, amb especial dinamisme en el segment de piscina comercial.
En l’àmbit corporatiu, el 2025 ha estat marcat per operacions rellevants. La multinacional ha tancat una aliança amb Aiper, líder en robots sense cable per a la neteja de piscines, amb una participació inicial del 27%. També ha adquirit BAC i Powerplastics, especialitzades en cobertes, i ha acordat la compra del 100% de VarioPool, centrada en terres mòbils per a piscines comercials al nord d’Europa.
En paral·lel, ha incorporat PoolTrackr, una plataforma SaaS per a professionals que optimitza la gestió diària de piscines i spas, reforçant l’estratègia digital.
Nous objectius fins al 2030
La companyia ha completat el seu programa de simplificació, assolint l’objectiu de 100 milions d’euros d’estalvis bruts mitjançant l’optimització de compres i iniciatives d’enginyeria de valor. Sobre aquesta base, ha posat en marxa un nou pla d’eficiència que preveu generar 120 milions addicionals en productivitat i reducció de costos entre 2026 i 2030.
De cara al 2026, el grup preveu un creixement de vendes d’entre el 3% i el 7% a tipus de canvi constant, amb un marge d’EBITDA ajustat d’entre el 23,3% i el 24,3%, i un augment del benefici net ajustat per acció d’entre el 4% i el 13%.
El president executiu, Eloi Planes, ha assegurat que el 2025 ha demostrat “la fortalesa” del negoci amb un creixement superior al del mercat i avenços en les prioritats estratègiques, centrades a accelerar el creixement, impulsar la diferenciació competitiva i reforçar l’excel·lència operativa.