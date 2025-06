Terrassa bat un nou rècord d'ocupació amb més de 103.000 egarencs afiliats a la Seguretat Social

Terrassa va sumar un nou rècord d'ocupació al maig. El nombre de residents a la ciutat afiliats a la Seguretat Social va superar per primer cop la xifra de les 103.000 persones. Segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el 31 de maig es va arribar a 103.690 treballadors terrassencs –amb resultats arrodints a valors múltiples de cinc–, el que suposa que s'ha marcat, un mes més, la dada d'egarencs ocupats més alta de la sèrie històrica, que es remunta al 2012.

El nombre de terrassencs afiliats a la Seguretat Social va créixer el maig per quart mes consecutiu. Els 103.690 treballadors del 31 de maig són 835 més que els que es comptaven un mes abans, la qual cosa suposa un augment intermensual d'un 0,81%.

L'increment, en percentatge, ha estat gairebé el mateix en l’ocupació masculina i la femenina. Segons resultats arrodonits també a valors múltiples de cinc, el 31 de maig hi havia 54.660 homes terrassens afiliats a la Seguretat Social, un 0,81% (+440) més que el 30 d'abril. Les dones afiliades són 49.025, un 0,80% (+390) més que un mes abans.

En la comparativa anual, els homes afiliats són ara 1.540 més que el maig del 2024 (+2,90%) i les dones, 1.420 més (+2,98%). En el global, anualment, el nombre de terrassencs ocupats s'ha incrementat un 2,94% (+2.965 persones).

Per franges d'edat, tant mensualment com anualment l'ocupació ha crescut en tots els grups sense excepció.

Per procedència, hi ha hagut pujades tant en el nombre de terrassencs afiliats de nacionalitat espanyola com estrangera tant mensualment com anualment.

Més de 109.000 afiliacions

Paral·lelament a l’augment del nombre de terrassencs afiliats, el maig també es van incrementar les afiliacions a la Seguretat Social de residents a Terrassa, que van superar per primera vegada les 109.000 i van marcar també la dada més alta de la sèries històrica. En aquest cas, una mateixa persona es compta tantes vegades com a situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en diferents.

Amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc, el 31 de maig es comptaven 109.060 afiliacions de terrassencs a la Seguretat Social, 950 més que a l'abril (+0,88%). Anualment, el maig d'enguany ha tancat amb 3.425 afiliacions més que un any abans (+3,24%).

Tant mensualment com en la comparativa anual han crescut les afiliacions en tots els sectors d'activitat econòmica i en amdós tipus de relació laboral (per compte propi i per compte d'altri).

En aquest cas, també han crescut tots els sectors.