Terrassa porta la seva tecnologia puntera a Farmaforum

Farmaforum, el fòrum de referència estatal de la indústria farmacèutica, biofarmacèutica i tecnologies de laboratori, tornarà a reunir els pròxims 17 i 18 de setembre a Madrid un munt d'empreses i professionals del sector, amb una destacada participació de Terrassa.
L'esdeveniment, que arriba a la seva XI edició, se celebrarà al Pavelló 9 d’IFEMA, i es consolida com un punt de trobada imprescindible per a la indústria, amb més de 7.200 visitants en l’edició anterior i una oferta ampliada de fòrums especialitzats: des de Biotechforum fins a Vetforum, passant per novetats com Farmacovigilànciaforum o Logisticforum, i un nou espai per a joves professionals, Young Farmaforum.
Faramaforum no només és una fira comercial, sinó també un espai científic i divulgatiu i diverses empreses egarenques aprofitaran aquest aparador per mostrar les seves solucions i tecnologies d'avantguarda i tot el potencial innovador de Terrassa en l’àmbit farmacèutic i sanitari.
Serveis GMP integrats per a la indústria farmacèutica
Telstar serà present a l'estand G42‑H41 amb la seva divisió GMP Services, que ofereix serveis integrals per a la indústria farmacèutica, des del disseny i construcció d’instal·lacions fins a la digitalització i manteniment. Entre les seves innovacions destaca la plataforma Telstar Insights, una solució Pharma 4.0 basada en IoT al núvol que permet el manteniment predictiu, l’optimització dels processos i la traçabilitat conforme als estàndards GMP i FDA. Aquesta proposta reforça la seva aposta per la digitalització i la indústria intel·ligent, alineada amb la transformació global del sector.
Ineo reforça la seva producció de components biocompatibles amb impressió 3D
INEO, per la seva banda, exposarà a l'estand J52 les seves tecnologies avançades en impressió 3D per a la fabricació de components biocompatibles destinats a aplicacions farmacèutiques i mèdiques. “Treballem per a acostar la innovació als nostres clients, oferint peces que no sols compleixen amb els requisits tècnics, sinó que aporten valor en termes d'eficiència i seguretat”, assegura Joanot Martínez-Mora, director tècnic d'Ineo.
A més, altres empreses terrassenques com Comser, especialitzada en solucions d’automatització per a la indústria farmacèutica, i les firmes Venair i Venfilter, especialitzades en tecnologies de filtració i ventilació industrial, també tindran presència a la fira.
Un nou espai de trobada, intercanvi de coneixement i desenvolupament continu
Farmaforum 2025 també serà escenari de la presentació del PDA Spain Chapter, el capítol espanyol de la Parenteral Drug Association (PDA), una de les principals organitzacions internacionals en ciència i tecnologia farmacèutica. La iniciativa està liderada per experts procedents de companyies fabricadores com LETI Pharma, Takeda, Pfizer, Hipra, Reig Jofre, Almirall o Famar, així com d'empreses especialitzades en processos, validació, equips i tecnologia com la terrassenca Comser. L'objectiu és facilitar la transferència de coneixement i bones pràctiques en fabricació estèril, automatització i regulació.