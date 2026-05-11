Terrassa ha assolit un nou rècord històric d'ocupats. El nombre de terrassencs afiliats a la Seguretat Social ha tornat a sobrepassar les 105.000 persones. Segons les dades publicades aquest dilluns per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc, el mes d'abril va acabar amb 105.535 treballadors en actiu. És la dada més alta mai registrada i supera les xifres del mes de març en 615 persones (+0,59%) i les d'un any abans en 2.680 (+2,61%).
El novembre del 2025 havia marcat l’anterior màxim, amb 105.220 afiliats, el primer cop que es van superar els 105.000. Al desembre la xifra va retrocedir fins als 104.220, però des d’aleshores ha encadenat increments mensuals fins a recuperar i fins i tot superar aquell registre. El de l'abril és, en concret, el quart augment mensual consecutiu –les xifres provisionals del març apuntaven a un descens mínim, però les definitives han acabat confirmant una pujada– i consolida una tendència de creixement sostingut durant els primers mesos del 2026.
L’atur també millora
En aquest mes, l’atur va reduir-se en 301 persones, un 2,61% menys, deixant el total en 11.213 desocupats i la taxa d'atur registral estimada en un 9,68%. El descens va ser de 133 aturats (-2,86%) en els homes i de 168 (-2,45%) en les dones, fins a 4.524 i 6.689, respectivament. Segons recull l'últim informe mensual sobre l'evolució de l'atur registrat a Terrassa del Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat, els joves de menys de 30 anys sense feina són ara 1.589, 154 menys que el març (-8,84%) i els majors de 45, 6.499, 91 menys (-1,38%). Els estrangers apuntats als serveis d'ocupació van minvar en 45 persones i es van situar en 2.313 (-1,91%).
Pel que fa a l’ocupació, l'augment d'afiliats a la Seguretat Social s'explica sobretot per l'increment dels homes afiliats, que van tancar l'abril sent 55.775, 410 més que un mes abans (+0,74%). El nombre de dones ocupades també va anar a l'alça: van créixer un 0,41%, fins a les 49.755, 205 més.
Tots els grups d’edat registren augments
Els treballadors en actiu van incrementar-se en tots els grups d'edat i tant entre els terrassencs de nacionalitat espanyola com estrangera.
La franja de 30 a 44 anys continua sent la més nombrosa, amb 33.840 afiliats, 155 més que al març (+0,46%). També van augmentar els ocupats de 45 a 54 anys, que van passar de 30.730 a 30.835 (+0,34%). Entre els menors de 30 anys, els treballadors van créixer de 19.790 a 19.960, és a dir, 170 més (+0,86%), mentre que el col·lectiu de 55 anys o més va sumar 185 afiliats i va arribar als 20.900 (+0,89%).
Els afiliats de nacionalitat espanyola van pujar en 305 persones, passant de 90.370 a 90.675 (+0,34%). En paral·lel, els estrangers van registrar un increment més intens, amb 305 més, fins als 14.855 (+2,10%).
Per la seva banda, les afiliacions –una mateixa persona es compta tantes vegades com a situacions de cotització tingui– han marcat també un nou rècord històric, superant l'anterior registre més alt, que s'havia donat el novembre del 2025 amb 110.670 afiliacions. Amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc, a finals d'abril van arribar a 110.935. Respecte del març, van créixer en 715, un augment del 0,65% i amb relació amb un any abans, en 2.825 (+2,61%).
Els serveis encapçalen el creixement
Van augmentar en tots els grans sectors d'activitat. El sector serveis continua concentrant el gruix de les afiliacions, amb 84.100 a l’abril, 465 més que al març (+0,56%). La construcció va arribar a les 8.985 afiliacions, amb un increment de 150 (+1,70%), mentre que la indústria es va situar en 17.695, amb 90 afiliacions més (+0,51%). L’agricultura, tot i el seu pes reduït, també va augmentar i va passar de 145 a 160 afiliacions (+10,34%).
Per tipus de relació laboral, les afiliacions per compte d’altri van arribar a les 98.260, 675 més que al març, un augment del 0,69%. Pel que fa a les afiliacions per compte propi, es van situar en 12.675, amb un increment de 45 (+0,36%).