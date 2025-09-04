Tèxtils.CAT canalitza 212.000 euros a deu socis en projectes europeus d’innovació i internacionalització

El clúster català de materials tèxtils avançats Tèxtils.CAT (anteriorment conegut com a AEI Tèxtils), amb seu a Terrassa, ha aconseguit 212.000 euros de finançament europeu per a 10 de les seves empreses associades en les darreres convocatòries dels projectes xBUILD-EU i EuroBoosTex, que van finalitzar el passat 31 d’agost. Aquestes iniciatives han tingut com a objectiu enfortir la resiliència, la sostenibilitat, la digitalització i la capacitat d'internacionalització de les pimes del sector tèxtil europeu.
Ambdós projectes han estat cofinançats per la Comissió Europea en el marc dels programes d’Euroclusters, i Tèxtils.CAT ha liderat el projecte xBUILD-EU a nivell europeu. En les últimes convocatòries obertes, s’hi van presentar 113 pimes de 17 països, i es varen seleccionar els 33 millors projectes per a ser finançats amb ajuts de fins a 20.000 euros per a set projectes Innovate Individual (xBUILD-EU), 25.000 euros per a sis projectes Global (xBUILD-EU) i 50.000 euros per a cinc projectes consorciats Green and Digital (xBUILD-EU). També es varen seleccionar 15 pimes en la tercera convocatòria d’EuroBoostex per a explorar o reforçar oportunitats de mercat a Austràlia. En total, xBUILD-EU va atorgar 540.000 euros i EuroBoosTex 180.000 euros.
Espanya va ser el país amb més pimes finançades: 15 de les 33 beneficiàries. Deu socis de Tèxtils.CAT varen rebre suport per a dur a terme els seus projectes estratègics d’innovació i/o internacionalització per augmentar la seva competitivitat. Són SensingTex, CP Aluart, Marina Technical Fabrics, Arpe, RUTEX, Textil Tapias, DUCTEL, LIASA i MEDI CARE Systems.
Tèxtils.CAT fa un balanç molt positiu de la participació dels seus socis en les diferents activitats dels dos projectes i el seu èxit en les últimes convocatòries obertes, amb ajuts atorgats per un valor total de 212.000 euros. Tèxtils.CAT considera aquests projectes una peça clau per a la resiliència del sector i l’expansió de la seva capacitat d’innovació.