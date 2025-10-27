L'Autcat reclama consens polític per a un model d’autònoms "digne i sostenible"

L’Organització d’Autònoms de Catalunya (Autcat) ha valorat positivament que els principals grups parlamentaris incorporin el treball autònom al debat polític i ha instat a convertir aquest interès en una reforma real i consensuada que garanteixi un model “digne, simple i sostenible”.
Durant la gala dels Premios ATA 2025, celebrada aquest dilluns a Madrid, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat diverses propostes per alleugerir la pressió fiscal i burocràtica dels autònoms. Entre les mesures destacades hi ha la reducció del nombre de declaracions fiscals i l’exempció de l’IVA fins als 85.000 euros.
L'Autcat subratlla que aquestes propostes no constitueixen una iniciativa nova del PP, sinó la transposició de la directiva europea 2020/285. Considera que responen, en bona part, a les demandes que tant l’organització com ATA han estat traslladant i continuen traslladant als diferents grups polítics, però adverteix que no són suficients i que han de servir com a punt de partida per a una reforma integral i pactada.
“Les mesures que hem escoltat avui als Premis ATA han estat molt orientades a bonificacions, exempcions i reduccions, que podríem classificar com d’impacte immediat. Possiblement responent a cicles electorals”, ha reflexionat la presidenta de l'Autcat, Marta Sánchez Ugart. “El que nosaltres plantegem és una reforma sistèmica i duradora, amb una visió de país i amb la participació institucional del col·lectiu autònom”, ha dit.
Tot i les reserves, l'Autcat celebra que el debat sobre els autònoms hagi entrat finalment a l’agenda política. L’organització defensa que cal treballar des del consens i amb una mirada a llarg termini, escoltant els representants del sector. “És important obrir un debat de fons sobre quin model de treball autònom volem per al país”, ha afegit la presidenta.
L’entitat subratlla que els autònoms són “la baula més dèbil del teixit empresarial i productiu”, malgrat tenir un paper clau a l’economia catalana, i reclama que la reforma del model d’autonomia s’afronti amb un acord transversal entre partits per garantir estabilitat i equitat.
Moció al Parlament
En aquest sentit, l’entitat celebra també la moció presentada per Junts al Parlament de Catalunya, que recull diverses propostes d’Autcat i situa el treball autònom dins l’agenda política catalana. Entre les mesures destacades de la moció hi ha la creació d’una finestreta única per a autònoms, oficines d’acompanyament i assessorament arreu del territori, i un fons específic de finançament a través de l’ICF, idees que l’organització ja havia proposat en el seu document “Propostes per a un treball autònom digne a Catalunya”.
“És una molt bona notícia veure que el Parlament recepciona part de les propostes que hem traslladat als grups polítics”, ha comentat Sánchez Ugart. “Vol dir que, finalment, es reconeix la necessitat d’un marc propi per al treball autònom i d’un debat seriós sobre el model que volem construir.”
L'Autcat també valora positivament que la moció insti el Govern espanyol a equiparar els drets dels autònoms amb els del règim general, especialment pel que fa a la prestació per cessament d’activitat i la cobertura per incapacitat temporal o lactància. “Aquest és un dels punts més urgents, ja que avui els autònoms continuen tenint una protecció social molt inferior a la dels treballadors assalariats”, subratlla la presidenta.
Tot i els avanços, l’Autcat insisteix en la necessitat de mantenir el debat allunyat de la confrontació partidista i de treballar cap a un pacte de país pel treball autònom, que impliqui tots els grups polítics.