La pista de gel torna a la plaça Nova per Nadal: "food-trucks" i altres activitats

Les festes nadalenques d’aquest 2025 volen arribar més que mai als barris, però també recuperar alguns dels espais més tradicionals del centre. L’Ajuntament manté el model descentralitzat iniciat l’any passat, amb activitats repartides per tota la ciutat i un especial protagonisme dels eixos comercials i les places. Tot plegat amb la voluntat d’omplir els carrers de llum, proximitat i esperit nadalenc.
Les grans novetats
Una de les grans novetats serà la pista de gel de la plaça Nova, que torna després d’un any d’absència—l’any passat s’havia traslladat a Can Boada—. Amb 400 metres quadrats de superfície, serà més gran, accessible i sostenible, envoltada d’una zona de descans, food trucks i activitats d’animació. El canvi suposa un pas enrere en la descentralització, però també la recuperació d’un dels punts més emblemàtics del Nadal al centre. L’únic sacrifici serà la desaparició del gran tobogan que s’hi havia estrenat el 2024.
El programa incorpora també El Vapor dels Reis, una proposta immersiva i gratuïta que es podrà visitar els dies 2, 3 i 4 de gener al recinte del Vapor de Prodis. Impulsada amb la col·laboració de Prodis i El Social, convertirà l’espai en un escenari dedicat als Reis d’Orient, amb recorreguts guiats, actuacions, gastronomia i un petit mercat nadalenc.
També s’hi afegeix una iniciativa especial de MútuaTerrassa, que amb motiu del seu 125è aniversari instal·larà una gran carpa al passeig del Comte d’Ègara per oferir una experiència immersiva gratuïta i oberta a tothom.
Una altra novetat és l’habilitació d’una zona exterior al Vapor Ros, on es faran activitats infantils. Situat a tocar de la plaça Nova, aquest espai —actualment en desús— vol convertir-se en un nou punt de trobada per a les famílies, en la línia d’altres propostes que en anys anteriors havien tingut lloc al parc de Sant Jordi.
Activitats que es consoliden
Els trenets de Nadal tornaran a circular per setze barris, amb vehicles elèctrics al centre i híbrids als districtes. També hi tornaran la Fira de Santa Llúcia, del 28 de novembre al 18 de desembre, i la Fira d’Artesans, del 19 de desembre al 7 de gener.
El Mapping de Nadal repetirà al Castell Cartoixa de Vallparadís amb nova temàtica audiovisual i tres passis diaris els dies 29 i 30 de desembre i 2 i 3 de gener. La Festa de Cap d’Any, a la plaça del Rector Homs, mantindrà el format familiar i comptarà amb l’animació d’Àlex Marteen.
Aquestes activitats són només un part del programa, que es presentarà complet el 13 de novembre al Teatre Principal, en un acte obert al públic amb actuacions i sorpreses.
Dimensions convencionals. El tradicional pessebre de la ciutat, obra de l’Associació de Pessebristes, tornarà a instal·lar-se davant de l’Ajuntament amb unes dimensions de 5x8 metres i una estètica més clàssica. L’acte d’encesa de llums se celebrarà el 29 de novembre, amb un espectacle breu protagonitzat per la Fada de la Llum i el Llumí, el guardià del Nadal, que repetirà el format estrenat l’any passat.
1.400 punts de llum
Més llum i més figures. Els carrers s’ompliran de brillantor amb prop de 1.400 punts de llum nadalenca, una xifra superior a la de l’any passat. A més, s’hi afegiran deu figures tridimensionals de grans dimensions que donaran un aire màgic a les places i avingudes. La distribució manté l’esquema de l’any anterior, però amb millores en punts estratègics, sobretot a zones comercials. Del cartell lluminós de “Terrassa”, encara no hi ha res confirmat.
Sis arbres de Nadal
Més arbres, més barris. L’arbre de Nadal del Raval de Montserrat, amb els seus 12 metres d’alçada, tornarà a ser un dels grans símbols de les festes i punt de trobada per fer-se la foto més nadalenca. Enguany, però, no brillarà sol: la ciutat comptarà amb cinc avets més, d’entre set i nou metres, repartits per diversos barris i patrocinats per empreses locals. L’any passat n’eren tres; aquest 2025, dos de nous amplien la llum i la màgia de Nadal.
Tornen les promocions de "Terrassa Val Molt"
Noves injeccions pel comerç local. Per impulsar el comerç de proximitat, torna la campanya Terrassa Val Molt, una iniciativa de l’Ajuntament i la Cambra de Comerç que ofereix vals de descompte en establiments adherits. La campanya començarà el 2 de desembre i s’allargarà fins al 12 de gener, o fins a exhaurir existències. L’any passat, els vals es van esgotar en poques hores i van suposar una injecció d’uns 400.000 euros al comerç local.
Els 75 anys del Xiu-Xiu i una cavalcada amb més de 10.000 quilos de caramels
Enguany el Patge Xiu-Xiu celebra 75 anys des de la seva primera arribada a Terrassa, consolidant-se com un dels personatges més estimats del Nadal local. Com és tradició, recorrerà els barris del 26 de desembre al 4 de gener, repartint il·lusió i somriures a petits i grans, i anunciant l’arribada imminent dels Reis. Aquest aniversari també donarà lloc a actes commemoratius al llarg de 2026, que coneixerem més endavant.
La màgia continuarà el 5 de gener amb l’arribada dels Reis d’Orient al parc de les Nacions Unides en helicòpter a les 16.45 hores, seguida de la Cavalcada a les 18 hores, que sortirà del carrer de Vallhonrat fins al Raval de Montserrat, amb més de 10.000 quilos de caramels i una nova decoració a la carrossa del Rei Baltasar.
El cicle “Sons de Nadal”, amb més de 300 cantaires
La música torna a tenir un paper central aquest Nadal amb el cicle Sons de Nadal, que reunirà més de 300 cantaires entre corals, cors rocieros i grups locals en diferents espais emblemàtics, com l’atri de l’Ajuntament i la plaça de la Torre del Palau. Terrassa també acollirà concerts destacats, com el de la mezzosoprano Anna Alàs a l’Auditori Terrassa, i dues actuacions del Cor Montserrat amb la cantant terrassenca Gemma Humet, interpretant el tradicional Cant de la Sibil·la a la Seu d’Ègara els dies 18 i 20 de desembre.
A més, la ciutat oferirà una gran varietat de propostes culturals i populars: ballades de bastoners, sardanes, Pastorets, quintos, concerts de jazz i òpera, circ, cinema, activitats solidàries, tallers infantils i fires de barri, creant un Nadal ple de ritme, emoció i tradició.