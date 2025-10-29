Un estudi de la UPC alerta que pluges com les de la dana es podrien repetir en 47 anys

Un estudi de la UPC indica que pluges “extremes” com les de la dana del 29 d’octubre del 2024 a València podrien tenir un període de retorn de 47 anys, i no de 500 com es creia fins ara. A més, cada 2 o 3 anys es preveu una pluja “realment torrencial”. La investigació analitza causes i efectes de les inundacions que van causar 229 morts i estima si són cada vegada més freqüents i intenses. En aquest sentit, indica que el fenomen de fa un any no va ser “excepcional”, sinó que té una probabilitat “significativa” de repetir-se.
Per això, els autors de l’estudi manifesten la “necessitat” de revisar els mapes actuals de zones inundables i dels plans urbanístics valencians per “prevenir desastres d’aquesta magnitud”. Un estudi alerta de pluges “extremes” cada 47 anys. “Les dades indiquen que les pluges extremes al litoral valencià podrien ser molt més freqüents i intenses del que preveuen els models actuals. Cal una revisió urgent de la cartografia i del planejament urbanístic”, afirmen els professors Blanca Arellano i Josep Roca Caldera, coautors del treball.
A banda, l’estudi apunta tres factors “determinants” en la gravetat dels danys de la dana a València. Un és l’alta densitat urbana en zones sovint inundables, resultat d’una planificació urbanística “que ha ignorat els mapes de risc d’inundació i els estudis sobre perillositat” dels diferents sistemes oficials.
Un altre factor és el desbordament de les previsions de zones inundables establertes en la cartografia oficial, i en aquest sentit, la investigació subratlla que la inundació de fa un any va excedir la petjada inundable prevista per la cartografia oficial, fins i tot la definida per a períodes de retorn de 500 anys.
I pel que fa al tercer factor, l’estudi apunta que els efectes catastròfics de la dana també es van deure, probablement, al fet que va impactar en una zona on no s’havien registrat mai precipitacions d’aquesta magnitud, tot i que sí de forma molt intensa.