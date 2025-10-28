Lamp augmenta la seva facturació anual fins als 22,8 milions d'euros 

El grup terrassenc d’il·luminació tècnica Lamp va tancar l'exercici 2024 amb una facturació anual de 22,8 milions d'euros (entre la central de Terrassa i les diverses filials) pels 20,2 milions assolits el 2023, la qual cosa suposa un augment de més del 12%, en línia amb les previsions que feia el director general de l'empresa, Ignasi Cusidó, el setembre de l'any passat.
La companyia, que compta amb 13.400 referències, va fabricar un total de 180.000 lluminàries durant tot el 2024. A més, va realitzar 429 projectes d'assessoria lumínica des del seu departament tècnic. Així consta en la memòria de sostenibilitat del 2024 que el grup ha publicat recentment.
En el document es detalla que el 88% de la xifra de negoci va correspondre a lluminàries d’interior, branca en què està especialitzat el grup, i l’altre 12%, a producte d’exterior. D’altra banda, un 56% de les vendes van ser de productes estàndard i un 44% de cocreació o lluminàries fetes a mida del client, és a dir, adaptades a l’obra.
Amb presència internacional en 70 països, la facturació del grup l'any passat es va repartir gairebé en parts iguals entre l'àmbit nacional i l'internacional. El mercat domèstic va representar el 49% del volum de les vendes i les exportacions, l’altre 51%.
La companyia va augmentar el percentatge de la facturació corresponent a famílies de lluminàries que incorporen material reciclat / renovable com ara l’alumini, policarbonat, rCork o PET sobre el total de la facturació del 59% del 2023 al 61% del 2024 i per a aquest 2025 s'ha marcat l'objectiu d'incrementar-lo fins al 65%.
El 56% de les referències del portafolis de Lamp compten amb DAP (declaració ambiental de producte) i ACV (anàlisi de cicle de vida). Un total de 957 referències del seu catàleg estan fabricades 100% amb criteris d'il·luminació saludable.
El grup compta amb una plantilla formada per 125 persones, de les quals un 61% són dones. Al comitè de direcció, elles són un 43%.