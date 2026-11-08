Les eleccions als EUA frenen l’expansió de la IA

Fa cinc dies de les eleccions de mig mandat als EUA i el món comença a veure les possibles implicacions del canvi de poder, reforçant l’oposició demòcrata a les càmeres legislatives i del senat dels EUA. Esperant encara els moviments o declaracions d’intencions del bloc republicà, amb Trump al capdavant, sembla que els demòcrates, segons les informacions emprades en la campanya, tendiran a frenar la inflació i l’expansió desenfrenada de la IA, de manera que volen establir regulacions que facin que no es posin en perill els serveis bàsics, protegint de forma prioritària a la població en general i a la resta d’infraestructures del sistema econòmic.
No sabem encara com s’abordarà la pujada del preu del petroli i dels aranzels, responsables en bona part de l’increment de preus (IPC) que sembla que ha estat determinant per decantar les votacions. Estant d’acord amb l’objectiu els dos partits, sembla que tenen grans diferències en les mesures que volen aplicar per corregir-ho. Fins que no es manifestin, no sabrem cap on es decantaran.
De moment, els inversors sembla que han reaccionat amb una venda massiva de la IA, especialment de les empreses que han estat creixent gràcies a la velocitat de demanda de materials i espais (centres de dades, memòries i xips, fabricants i instal·ladors d’equips elèctrics i de refrigeració i companyies elèctriques), tant als EUA com a mercats emergents, que clarament veuran frenada la seva velocitat d’expansió. Sembla que les noves instal·lacions de centres d’IA tindran més restriccions i amb més costos, i les existents o ja en vies de construcció probablement arribaran a pujar de valor.
Davant aquest escenari, la liquiditat d’aquesta última setmana ha estat sortint de la IA, i quedant-se en tresoreria o en renda fixa a curt termini, tot esperant noves oportunitats que poden tornar aviat, per exemple, de moment, de la mà de la IA apostant per les empreses hiperescaladores que ja tinguin balanços positius i infraestructures en marxa.