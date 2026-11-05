Vytrus augmenta un 34% les vendes, fins als 8,6 milions d'euros el setembre

Vytrus Biotech va incrementar un 34% les vendes durant els nou primers mesos del 2026, fins als 8,6 milions d’euros, en comparació amb el mateix període de l’any anterior. La companyia terrassenca, especialitzada en el desenvolupament d’ingredients actius per a la indústria cosmètica mitjançant biotecnologia vegetal, va assolir una facturació interanual de 10,6 milions d’euros.
L’Ebitda va créixer un 52%, fins als 4,88 milions d’euros, malgrat que els costos operatius van augmentar un 15%. El marge d’aquest indicador es va situar en el 56,4%, davant del 49,6% del setembre del 2025. Per la seva banda, el benefici net va augmentar un 53%, fins als 3,43 milions d’euros. Les xifres corresponen a l’avançament de resultats no auditat publicat aquest dijous.
Per mercats, la Unió Europea, inclosa Espanya, va liderar el creixement, amb un increment de les vendes del 37%. La companyia destaca especialment l’evolució d’Espanya i França, on continua desplegant la seva estratègia de venda directa. Llatinoamèrica també va registrar un augment del 88%, impulsat principalment pel Brasil, Mèxic i Colòmbia. A la zona d’Àsia-Pacífic, l’increment va ser del 41%, mentre que a la resta del món va arribar al 88%, amb una bona evolució del Regne Unit.
Als Estats Units, en canvi, les vendes acumulades fins al setembre es van situar un 14% per sota de les del mateix període del 2025. Vytrus assenyala que la caiguda s’ha estabilitzat i preveu recuperar terreny durant l’últim trimestre per tancar l’exercici en nivells similars als de l’any passat.
Per àrees d’aplicació, els ingredients destinats a l’envelliment saludable de la pell ("well ageing") i a les pells sensibles van tenir el millor comportament.
Diversificació de tecnologies
En paral·lel a l’evolució del negoci, Vytrus continua ampliant el seu catàleg amb noves solucions cosmètiques. L’última incorporació és Hydranode, presentat aquest dimarts 3 de novembre a la fira in-cosmetics Asia de Bangkok. És el primer producte de la plataforma Microbial Biofactories, basada en la fermentació microbiana, i consisteix en un actiu hidratant que actua sobre la microbiota de la pell per afavorir-ne la capacitat de retenir i emmagatzemar aigua.
Aquest llançament se suma a Toleroxyl, introduït al juliol i desenvolupat mitjançant la tecnologia Precision Biofactories, basada en proteïnes recombinants. Amb aquestes dues noves plataformes, que complementen la tecnologia de cèl·lules mare vegetals que ha estat fins ara el negoci principal de la companyia, Vytrus amplia les seves línies de desenvolupament.