El projecte de llei de la Direcció Pública Professional (DPP) ha superat un primer escull en el seu recorregut parlamentari. El Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA), del qual forma part la Cecot, ha valorat positivament que la iniciativa pugui continuar la tramitació i que s’obri el debat parlamentari sobre el seu contingut. El fòrum demana a totes les forces polítiques que facilitin el procés i resolguin les discrepàncies mitjançant la negociació.
Un cop tancat el termini de presentació d’esmenes a la totalitat, diversos grups parlamentaris (ERC, Comuns i PP) n’han plantejat la devolució del text al Govern, mentre que Junts per Catalunya no n’ha presentat cap. Aquesta situació permet que el procés parlamentari continuï i que s’iniciïn els debats i el treball en comissió.
El FERA ha agraït la predisposició de Junts, que ha fet possible mantenir oberta la continuïtat del procés, i considera important que el Parlament pugui entrar en el debat sobre el contingut d’una iniciativa llargament reclamada per la societat civil.
El procés, però, encara no està resolt. El projecte haurà de superar el debat de totalitat al Parlament. Per això, el fòrum insta el conjunt dels grups parlamentaris a facilitar-ne la tramitació i a traslladar les diferències sobre el text al debat parlamentari, mitjançant les esmenes i la negociació. L’objectiu és millorar la proposta i assolir el màxim consens possible.