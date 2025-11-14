Tres firmes vinculades a Terrassa han estat reconegudes dins del programa CEPYME500, que identifica les 500 empreses mitjanes de l’Estat amb més potencial de creixement, capacitat innovadora i projecció internacional. La Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa ha presentat aquesta setmana la novena edició de la iniciativa, que destaca les empreses que han acreditat un creixement sostingut i rendible, amb un pes creixent en la generació de valor i ocupació.
Les companyies terrassenques seleccionades han estat Sanmy, Flexxible Information Technology i Cideyeg.
Sanmy, fundada el 1895, sumava el 2023 –l’any de les dades que recull CEPYME– 49 treballadors i una taxa anual de creixement de les vendes del 19%, superant els 18,2 milions d’euros. L’empresa combina la fabricació pròpia de begudes amb l’envasat per a tercers.
Per la seva banda, Flexxible, especialitzada en solucions de programari per a la gestió d’entorns de treball digitals, va créixer un 36% anual i donava feina a 65 persones. La seva activitat, centrada en la millora de l’experiència d’usuari en entorns locals i en el núvol, li va permetre tancar l’exercici amb una facturació de 36,7 milions d’euros.
Cideyeg, amb més de sis dècades d’experiència en la fabricació d’embalatges de cartró per a grans marques de consum, va registrar un creixement del 22%. El 2023 va arribar als 25 milions d’euros en vendes i comptava amb 119 empleats.
Durant la presentació del rànquing, la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, va reivindicar el paper d’aquestes empreses en la creació de riquesa i ocupació, i va reclamar més suport institucional per reduir la burocràcia i la pressió fiscal que frenen el creixement de les pimes.
La iniciativa, creada el 2017, té com a objectiu donar visibilitat a les empreses capdavanteres i facilitar-los suport en finançament, digitalització, internacionalització i captació de talent. Enguany, les 500 seleccionades superen conjuntament els 12.000 milions d’euros de facturació i ocupen prop de 44.000 persones.