Un reconeixement a qui segueix teixint empresa i societat

La Cambra de Comerç de Terrassa ha lliurat aquest dimarts els seus guardons anuals en el marc d’un esdeveniment celebrat al Teatre Principal de Terrassa en què l’entitat ha volgut destacar el paper essencial del sector tèxtil en la configuració d’una societat singular i única. Amb un format molt visual i teatralitzat, la gala ha traslladat els assistents als orígens de la indústria a Terrassa. Amb la destacada participació del Grup de Teatre d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals i la intervenció de l’escriptor i periodista terrassenc Vicenç Villatoro, el públic ha pogut viatjar a través de quasi dos segles d’història.

Villatoro ha explicat que els elements comuns de la revolució industrial –aigua, carbó i llana– no eren abundants a les nostres contrades i que, tot i això, Terrassa, també amb les seves ombres, va esdevenir una potència tèxtil que ha marcat la història i el desenvolupament de la ciutat, també en els àmbits cultural i arquitectònic. L’escriptor i periodista ha ressaltat elements “intangibles” com la tradició preindustrial i la cultura compartida de donar valor al treball, l’esforç i la recerca del progrés.

“Hereus d’una gran tradició”

Els Premis Cambra 2025 han tornat a ser un punt de trobada del teixit socioeconòmic de la demarcació de Terrassa; un acte on s'ha reconegut a empreses destacades en els àmbits de l’emprenedoria, la innovació, la internacionalització i els criteris ESG i un empresari amb una llarga trajectòria: Jaume Capdevila, fundador del grup terrassenc IMAN.

El president del Parlament, Josep Rull, i el de la Cambra, Ramon Talamàs, han fet entrega del premi a la Trajectòria Empresarial a Jaume Capdevila, fundador i president del grup IMAN

Alberto Tallón

L’avui president d’aquest grup de solucions integrals de recursos humans ha parlat en nom de tots els premiats. Ha donat les gràcies a la Cambra “per aquest acte que valora el treball, l’esforç i la visió de les persones i les empreses que fan avançar Terrassa i la seva comarca” i ha animat els allí presents a continuar treballant per seguir fent possible aquest progrés. “Avui se’ns ha recordat que som hereus d’una gran tradició tèxtil i que tenim la responsabilitat de seguir teixint. Teixint un futur amb ambició, compromís i arrelament, que faci que el Vallès sigui un motor de creixement econòmic i social”, va assenyalar.

Abans d’ell havien passat per l’escenari els representants de les altres empreses distingides. El Premi Cambra a la Innovació ha recaigut en la terrassenca Venair, líder tecnològic en enginyeria i fabricació de tubs de silicona per als sectors farmacèutic, biotecnològic i aeronàutic. El Premi Cambra a la Internacionalització ha estat per a DC Fine Chemicals, companyia especialitzada en la distribució de matèries primeres químiques per a sectors regulats com el farmacèutic, biotecnològic i de diagnòstic que el març va inaugurar la seva nova seu central a Terrassa. Una altra empresa egarenca, Lamp, dedicada al disseny i fabricació de solucions d’il·luminació tècnica i arquitectònica amb criteris de sostenibilitat, eficiència i responsabilitat social, ha rebut el Premi Cambra a l’Estratègia ESG. Mentrestant, el Premi Cambra a la Millor Iniciativa Emprenedora ha anat a parar a Finmanflies SL (Phoenix Foods), una empresa emergent amb seu a Olesa de Montserrat la proposta de la qual es basa en la bioconversió amb mosca soldat negra per produir proteïna alternativa per a alimentació animal i fertilitzants orgànics, mitjançant un model modular, escalable.

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha felicitat tots els guardonats, “empreses i persones, els èxits de les quals són un reflex de la tenacitat, de l’excel·lència i la creativitat que caracteritzen les empreses de Terrassa i de la comarca”, ha dit. “Vosaltres sou part de la força que impulsa el progrés de Terrassa, dels Vallesos i de Catalunya, generant ocupació, innovant en nous models de negoci i fent de la nostra ciutat un referent en sectors clau”, ha afegit el batlle, que ha aprofitat l’aparador d’un acte com el d'aquest dimarts per reclamar infraestructures com la Ronda Nord, noves estacions de ferrocarril i també una nova línia ferroviària cap a la Universitat Autònoma i la zona de la Sagrera, Glòries i el 22@ a Barcelona.

Per la seva banda, el president del Parlament, Josep Rull, ha assegurat que “el país està desbordant de talent, d’energia positiva” i que “malgrat moltes dificultats, Catalunya continua sent un gran país industrial, un gran país d’empresaris i empresàries en què la cultura de l’esforç és determinant, en què hem estat capaços de construir aquest èxit extraordinari que és l’ascensor social”. El polític ha reconegut que “molt sovint hem aprovat normes, lleis basades en la desconfiança en el sector empresarial, en el tercer sector, en la mateixa ciutadania. En aquests moments, el país necessita un nou pacte, un pacte de confiança i una normativa que acompanyi, que no limiti, que reguli, però que no burocratitzi”.

Escuts d’or

La Cambra ha lliurat també dos escuts d’or. Han estat per a l’arquitecte urbanista Pere Montaña, que va destacar per la seva tasca en la Gerència Municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de Terrassa, i Narcís Bosch, que ha estat, fins fa pocs mesos i des de l’any 2002, director gerent del Consell General de Cambres de Catalunya.

Narcís Bosch i Pere Montaña han rebut l'escut d'or de la Cambra de mans del seu president i del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper

Alberto Tallón

El president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs, no ha fet discurs, però sí que ha adreçat unes paraules als assistents. S'ha centrat a explicar que la principal motivació de la cerimònia era reconèixer les empreses i persones guardonades. “L’equip professional i també l’electe de la Cambra intentem amb el treball del dia a dia mostrar la realitat cameral en favor del teixit socioeconòmic. Avui el meu discurs seria sobrer”, ha dit.

Tot i que Talamàs s’abstingués de fer un parlament com els que s’acostumen a pronunciar en aquestes ocasions, l’acte no ha perdut el seu caràcter reivindicatiu. Ha estat una crida a reconèixer el paper cabdal dels conciutadans en l’estructuració d’una de les ciutats capdavanteres de la revolució industrial i un homenatge a aquelles empreses que continuen fent de Terrassa i rodalia una de les zones punteres quant a activitat emprenedora i empresarial.

Expressions d’origen tèxtil i fabril

El lema de la cerimònia dels Premis Cambra 2025 ha estat “A toc de pito”, en referència al llibre “A toc de pito i altres coses”, de l’artista i activista cultural Jacint Morera. Aquest es publicava per primera vegada l’any 1954. El 1999, la Fundació Torre del Palau, amb el suport de diferents entitats, va reeditar-lo. Amb el patrocini de l’Ajuntament, l’Institut Industrial – Gremi Tèxtil, i les empreses Filtros Industriales (FINSA) i Folgarolas Textil, els assistents a la gala han rebut un exemplar de la nova edició de la Torre del Palau, que com les anteriors recull una trentena d’expressions que brollen de la vida a la fàbrica tèxtil.