Vàlvules per a hidrogen gas amb hermeticitat extrema fetes a Terrassa

L’empresa terrassenca Redfluid SL, especialitzada en subministrament d’equips hidràulics, ha desenvolupat una tecnologia clau per al futur de l’hidrogen: unes noves vàlvules específiques per al transport i l’emmagatzematge d’hidrogen gas. La iniciativa forma part del projecte H2VALVE, que busca donar resposta a les exigències tècniques d’un sector en creixement i vinculat a la transició energètica.
L’hidrogen, com a energia del futur, s’ha de comprimir a alta pressió per reduir el seu volum i facilitar-ne l’emmagatzematge i el transport. Com més es comprimeix, més hidrogen cap en un espai reduït, fet que permet augmentar l’autonomia dels vehicles d’hidrogen. Però la petita mida de les molècules d’hidrogen i la seva alta inflamabilitat fan imprescindible disposar de vàlvules que garanteixin una hermeticitat absoluta.
“L’hidrogen és una peça clau en la transició cap a una economia descarbonitzada, ja que és net, versàtil i pot ajudar a estabilitzar la xarxa energètica”, defensa el director de Redfluid, Enric Palau.
El projecte H2VALVE aborda aquest repte amb el disseny de vàlvules amb una estanquitat superior als estàndards habituals, capaces d’assegurar taxes de fuites inferiors a una bombolla per any, “garantint la seguretat i l’eficiència en aplicacions com la mobilitat sostenible o els sistemes d’energia renovable”, indiquen des de l’empresa terrassenca.
Descarbonització
La companyia assegura treballar per anticipar-se a les necessitats d’una societat que avança cap a la descarbonització, amb solucions que permetin carregar vehicles d’hidrogen de manera segura i eficient, igual com avui fem amb la benzina o l’electricitat.
El projecte H2VALVE de Redfluid és el protagonista del desè capítol de la sèrie “A Terrassa, la innovació té cara i ulls”, impulsada per l’Ajuntament de Terrassa per visibilitzar projectes locals innovadors.