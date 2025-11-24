Terrassa alça la veu amb concentracions a tots els districtes

Terrassa commemora aquest dimarts el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones amb una programació que enguany posa el focus en les agressions en l’entorn digital, una realitat sovint invisible però creixent. Durant tot el dia, la ciutat s’omplirà de símbols amb l’acció ciutadana “El batec de les papallones”, que convida el veïnat a penjar papallones liles als balcons i finestres com a mostra de rebuig col·lectiu a les violències masclistes.
Els actes de protesta arrencaran de bon matí amb una mobilització. Dones del MPD, el Grup de Dones Sant Pere Nord, “No estás sola”, Partisanes i el Casal de la Dona han organitzat una marxa unitària cap als jutjats de la ciutat. La convocatòria, a les 10 hores amb punt de trobada davant l’Hotel Don Cándido, transcorrerà sota el lema “El silenci ens fa còmplices”, assenyalant directament la responsabilitat social davant la impunitat de les agressions.
Pel que fa als actes oficials del 25N, la commemoració es descentralitzarà per arribar a tots els barris. De 19 a 20 hores, es faran concentracions simultànies als set districtes amb lectura del manifest, minut de silenci i accions reivindicatives. L’acte central serà al Raval de Montserrat, davant l’Ajuntament, però també hi haurà punts de trobada als centres cívics Montserrat Roig, Alcalde Morera, Maria Aurèlia Capmany, Avel·lí Estrenjer, President Macià i al Centre Social de les Fonts.
En l’acte central al Raval, i després de l’encesa d’espelmes commemorativa, serà l’alcalde Jordi Ballart qui donarà la benvinguda als assistents, acompanyat de la tinenta d’alcalde Meritxell Lluís i d’altres membres de la corporació.
La lectura del manifest anirà a càrrec de representants d’entitats com LaFACT, Amunt i Crits, Casal de la Dona i l’Institut Torre de Palau. L’acte es clourà amb un minut de silenci i actuacions de les corals del Casal de la Dona i de l’Institut Torre de Palau.
La campanya d’enguany no s’atura aquest dimarts i continuarà els propers dies amb activitats destacades per aprofundir en la conscienciació. Dijous 27, a les 18 hores, la periodista i escriptora Cristina Fallarás oferirà la xerrada “Una revolució amb veu de dones” a l’Eseiaat, on abordarà la importància del relat testimonial. L’activitat es farà a la sala d’actes de l’Eseiaat, al campus de la UPC a Terrassa.
El cicle d’actes contra les violències masclistes es tancarà el 13 desembre, a les 19 hores, amb l’obra de teatre “Sí, Sí, Sí” al Teatre Alegria, una proposta dirigida al públic jove per parlar sense embuts sobre el consentiment i la llibertat sexual.
Més actes
Aquest dimecres, a les 18 hores, tindrà lloc al Centre Cívic Alcalde Morera el recital poètic-musical “A Cau d’Orella”, a càrrec del grup Veu de Dones, amb Glòria Bosch, Zoila Herranz i Mariona Martín.