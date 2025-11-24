El CET obre portes amb una aposta per a la ciutat

El Centre Excursionista de Terrassa (CET) enceta una nova etapa amb l’inici de la segona fase de remodelació de la seva seu. Després de la posada en marxa del bar L’Avenc, que ha permès consolidar l’ampliació a l'Arxiu Tobella, l’entitat afronta ara la transformació més profunda: una reorganització completa dels espais, la millora de l’accessibilitat i la creació d’un nou rocòdrom obert a la ciutat.
Xavier Bussom, president del CET, explica que el projecte respon a un canvi de paradigma: “O transformem la seu en un espai funcional o ens quedem enrere”. La planta superior de la seu antiga -ara ocupada per despatxos de seccions- es convertirà en una gran sala diàfana de 250-300 metres quadrats. L’espai combinarà un rocòdrom i una sala polivalent per a tallers, activitats amb escoles, ioga, tai-txi i treball funcional per a gent gran.
El rocòdrom, que es farà en col·laboració amb l’Ajuntament, és la peça clau d’una aposta social més àmplia. El projecte “Escola Escala” vol facilitar que infants de tots els barris, especialment dels més vulnerables, puguin accedir a l’esport i a la muntanya en horari lectiu o a través dels esplais. “No és una instal·lació només per als socis. Ha d’estar oberta a tota la ciutat”, remarca Bussom.
La licitació de les obres no ha rebut cap oferta, però l’entitat tirarà endavant el projecte amb tècnics propis i industrials externs. Ara el CET espera la llicència municipal per iniciar els treballs just després del pont de desembre. L’objectiu és tenir el rocòdrom i la sala polivalent operatius al juny de 2026, coincidint amb l’arrencada del curs 2026-2027.
La remodelació també permetrà resoldre una reivindicació històrica: l’accessibilitat. El centre fa més de deu anys que té l’obligació d’adaptar l’edifici, i la nova escala i la caixa de l’ascensor -pendent encara de finançament complet- permetran posar-lo al dia.
Amb més de 115 anys d’història i una base social diversa, Bussom admet que el canvi no és fàcil: “Costa molt l’equilibri entre la història i la modernització”. Tot i això, remarca que el CET ha d’obrir-se a tota la ciutat, també a les persones nouvingudes i col·lectius vulnerables. Projectes com el de muntanya inclusiva amb persones cegues o el programa de referents per a joves en pisos tutelats van en aquesta direcció.“El centre no pot ser només per a uns quants. Hem de preservar la nostra essència, però obrint portes”, conclou.