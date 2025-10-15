Viñolas Teixidor ven la seva unitat productiva a Egara Exclusives

La companyia d'origen terrassenc Viñolas Teixidor, amb més de 75 anys d’història en la distribució i comerç de begudes, ha venut la seva unitat productiva a Egara Exclusives, amb seu a Terrassa i distribuïdor oficial de Damm al Vallès Occidental. L’operació, assessorada per Baker Tilly, assegura la continuïtat de l’activitat d’una de les empreses familiars més veteranes de la comarca i genera sinergies operatives i logístiques tant en el canal hostaler com en el servei a domicili, destaca la firma de serveis professionals en un comunicat.
Segons Baker Tilly, es tracta d'una operació estratègica que reforça el teixit empresarial del Vallès Occidental i, més concretament, del sector de l'hostaleria i distribució de begudes.
Fundada el 1948 a Terrassa i amb seu actualment a Sant Quirze del Vallès, Viñolas Teixidor és una empresa familiar dedicada a la distribució i comerç de begudes. Ofereix una àmplia gamma de cerveses, vins, licors, aigües i refrescos, a través de la seva botiga física i en línia, amb servei directe tant a empreses com a particulars i hostaleria.
Per part seva, Egara Exclusives (o Exclusivas Egara SA), fundada en 1968 també a Terrassa, és un majorista de begudes i alimentació i distribuïdor oficial de Damm a la zona. La companyia està especialitzada en la distribució al canal d'hostaleria, restauració i col·lectivitats, i ofereix també venda i repartiment a domicili per a particulars i empreses. Amb més de 50 anys d'experiència, Egara Exclusives s'ha convertit en un soci estratègic per al sector hostaler del Vallès.
En el transcurs d'aquesta operació, Baker Tilly ha assessorat l'equip de Viñolas Teixidor en les seves negociacions amb Egara Exclusives, aportant la seva experiència en fusions i adquisicions (M&A) per a garantir una operació alineada amb la visió a llarg termini de la família que tenia la propietat de Viñolas Teixidor, expliquen.