Vytrus Biotech fa el salt a la negociació contínua al BME Growth

L’empresa biotecnològica terrassenca Vytrus Biotech consolida la seva trajectòria de creixement amb un canvi significatiu en la seva cotització al mercat BME Growth. A partir de dilluns, 8 de setembre, les seves accions deixen de negociar-se en modalitat fixing i passen a fer-ho en modalitat de contractació general, també coneguda com a negociació contínua.
Aquest moviment representa un pas important per a la companyia, ja que implica una major maduresa financera, més visibilitat davant dels inversors i la possibilitat d’augmentar la seva liquiditat al mercat.
"A la vista de la liquiditat i difusió que presenten en el mercat les accions de Vytrus Biotech, el Departament de Supervisió ha decidit que la seva contractació es desenvolupi en la modalitat de contractació general, amb un període de sessió oberta entre les subhastes d'obertura i tancament”, s'ha estimat en la reunió de la Comissió de Contractació i Supervisió de Sociedad de Bolsas.
De les subhastes puntuals a la negociació en temps real
Fins ara, les accions de Vytrus Biotech es negociaven en la modalitat fixing, pròpia de valors amb menor volum d’operacions. Aquesta modalitat limita les compres i vendes a dues subhastes diàries –la contractació de Vytrus es realitzava en dos períodes de tancament d'operacions, a les 12 i a les 16 hores– amb l’objectiu d’evitar grans fluctuacions en valors menys líquids.
Amb el pas a la contractació general, les accions es poden comprar i vendre de manera contínua al llarg de tota la jornada borsària, de les 9 a les 17.30 hores (amb una subhasta d'obertura de les 8.30 a les 9.00 i una de tancament de les 17.30 a les 17.35), fet que afavoreix una formació de preus més dinàmica i un accés ampliat a nous perfils d'inversors nacionals i internacionals.
Vytrus Biotech va començar la seva cotització al BME Growth el 15 de març del 2022, amb la modalitat de listing sense col·locació i sota el sistema de fixing. El valor de referència de les seves accions era d'1,72 euros, la qual cosa li va donar una valoració inicial de 12,2 milions d'euros. Avui dia, la capitalització ha superat es 46 milions d'euros, amb una cotització de més de 6 euros per títol.