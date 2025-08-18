El tècnic egarenc Andreu Enrich, campió amb Alemanya

El tècnic terrassenc Andreu Enrich es va proclamar campió de l'Eurohockey disputat els últimes dies a Mönchengladbach formant part del cos tècnic de la selecció alemanya masculina, que es va imposar a la final al combinat dels Països Baixos. Enrich, format a l’Atlètic, amb etapes com a jugador i entrenador, iniciarà enguany la seva sisena temporada com a entrenador principal del Mannheimer HC i, des del mes de novembre passat, forma part de l'staff de la selecció alemanya absoluta, com a responsable de possessió, en atac.\r\n\r\nA la final, els Països Baixos es van avançar gràcies a un gol de Tijmen Reyenga de penal-córner, però el combinat amfitrió va aconseguir empatar mitjançant Justus Weigand. A l'hora del desempat, a la tanda de "shoot-outs", l'equip alemany va estar més encertat i es va imposar per 4 a 1. La selecció germànica, que dirigeix el tècnic André Henning, amb aquest resultat, va destronar als neerlandesos, campions de les dues últimes edicions d'aquesta competició continental.\r\n